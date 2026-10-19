L'andamento dei giallorossi e degli slovacchi
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Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte la Roma e lo Slovan Bratislava. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del terzo turno della league phase della Champions League 2026/2027. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso lo Stadio Olimpico. Entrambi i club, ovviamente, oltre che nella massima competizione europea sono impegnate nelle rispettive competizioni nazionali. L'unica differenza è che lo Slovan ha iniziato quest'annata un mese prima dei giallorossi. Quindi, in attesa del fischio d'inizio da parte dell'arbitro svizzero Sandro Schärer, vediamo insieme l'andamento dei due club fino a questo momento della stagione.
Il rendimento della Roma prima del match contro lo Slovan BratislavaAnche per quest'annata, la Roma ha come allenatore Gian Piero Gasperini, il quale ha firmato per i giallorossi nell'estate dello scorso anno dopo aver lasciato l'Atalanta. Nelle prime tre giornate della Serie A, disputate tra la fine di agosto ed i primi di settembre, il club della capitale ottenuto altrettante vittorie battendo con lo stesso risultato, vale a dire 4-0, prima la Fiorentina e poi il Lecce in trasferta e, successivamente, ha vinto 2-1 in casa contro l'Atalanta. In queste prime uscite stagionali, il protagonista è stato Donyell Malen, autore di una tripletta contro la Viola ed una doppietta contro la squadra pugliese citata poco sopra.
L'andamento stagionali della squadra slovaccaLo Slovan Bratislava ha come allenatore una leggenda del calcio africano. Stiamo parlando di Yaya Touré, ex centrocampista ivoriano. La stagione della squadra proveniente dalla Slovacchia ha avuto inizio il 21 luglio visto che hanno giocato contro i georgiani dell'Iberia in occasione dei preliminari di Champions League. Quel giorno, lo Slovan ha vinto in trasferta 0-2. Al ritorno, il pareggio per 1-1 non ha cambiato il risultato dell'andata. Nei due turni successivi, gli slovacchi hanno eliminato prima il Mjällby vincendo 1-2 in Svezia e 2-0 in casa e poi il Celje (1-1 all'andata e vittoria per 1-2 al ritorno). Nei primi due match della league phase, però, lo Slovan ha perso 6-1 in casa del Paris Saint-Germain e 0-3 contro lo Stoccarda.
Nella Niké Liga, ovvero la massima divisione slovacca, lo Slovan ha esordito il 26 luglio vincendo 0-4 in casa del Banská Bystrica. Nei tre turni successivi ha vinto contro Podbrezová (3-0), Ruzomberok (5-0) e Košice (1-2). In seguito, però, ha ottenuto due sconfitte di fila contro Michalovce (1-2) e DAC 1904 (2-0). Nelle ultime quattro gare di campionato, invece, ha vinto contro Komárno (1-2) e Spartak Trnava (0-3) e pareggiato contro Zilina (3-3) e Skalica (1-1). Durante lo scorso mese, la squadra slovacca ha superato anche i primi due turni della coppa nazionale eliminando Nitra-Chrenova (0-8) e FC Nitra (1-3). Ad oggi, quindi, lo Slovan ha ottenuto 12 vittorie, quattro pareggi ed altrettante sconfitte segnando 46 gol e subendone 24.
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