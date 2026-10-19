Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte la Roma e lo Slovan Bratislava. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del terzo turno della league phase della Champions League 2026/2027. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso lo Stadio Olimpico. Entrambi i club, ovviamente, oltre che nella massima competizione europea sono impegnate nelle rispettive competizioni nazionali. L'unica differenza è che lo Slovan ha iniziato quest'annata un mese prima dei giallorossi. Quindi, in attesa del fischio d'inizio da parte dell'arbitro svizzero Sandro Schärer, vediamo insieme l'andamento dei due club fino a questo momento della stagione.

Il rendimento della Roma prima del match contro lo Slovan Bratislava

Anche per quest'annata, la Roma ha come allenatore, il quale ha firmato per i giallorossi nell'estate dello scorso anno dopo aver lasciato l'. Nelle prime tre giornate della, disputate tra la fine di agosto ed i primi di settembre, il club della capitale ottenuto altrettante vittorie battendo con lo stesso risultato, vale a dire, prima lae poi ilin trasferta e, successivamente, ha vintoin casa contro l'Atalanta. In queste prime uscite stagionali, il protagonista è stato, autore di una tripletta contro la Viola ed una doppietta contro la squadra pugliese citata poco sopra.Successivamente, la Lupa ha fatto il suo esordio in Champions League giocando in Turchia contro ilL'incontro disputato ad Istanbul è terminatocon le reti diche ha sbloccato il match in favore dei giallorossi edche ha rimesso la gara in equilibrio. Dopo la vittoria in campionato in casa del(0-2), la Roma ha ottenuto due pareggi di fila. Il primo all'Olimpico contro l'(2-2 con doppietta di), l'altro a reti bianche in casa del. Nel corso della scorsa settimana, i giallorossi hanno ottenuto la prima sconfitta stagionale dato che illi ha battutiribaltando la situazione di svantaggio. Pochi giorni fa, la Lupa ha vintocontro ilgrazie ai gol di. In totale, quindi, la Roma ha ottenutovittorie,pareggi, una sconfitta e contagol segnati edsubiti.

Roma, Italia - 19 ottobre 2026: L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini durante la sessione di allenamento il giorno prima della partita di Champions League allo Stadio Olimpico. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

L'andamento stagionali della squadra slovacca

Lo Slovan Bratislava ha come allenatore una leggenda del calcio africano. Stiamo parlando di, ex centrocampista ivoriano. La stagione della squadra proveniente dalla Slovacchia ha avuto inizio ilvisto che hanno giocato contro i georgiani dell'in occasione dei preliminari di Champions League. Quel giorno, lo Slovan ha vinto in trasferta 0-2. Al ritorno, il pareggio per 1-1 non ha cambiato il risultato dell'andata. Nei due turni successivi, gli slovacchi hanno eliminato prima ilvincendoin Svezia e 2-0 in casa e poi il(1-1 all'andata e vittoria per 1-2 al ritorno). Nei primi due match della league phase, però, lo Slovan ha persoin casa delcontro lo

Bratislava, Slovacchia - 14 ottobre 2026: Yaya Touré, allenatore dello Slovan Bratislava, reagisce durante la partita di UEFA Champions League tra Slovan Bratislava e Stoccarda al Narodny futbalovy stadion. (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

Nella Niké Liga, ovvero la massima divisione slovacca, lo Slovan ha esordito il 26 luglio vincendo 0-4 in casa del Banská Bystrica. Nei tre turni successivi ha vinto contro Podbrezová (3-0), Ruzomberok (5-0) e Košice (1-2). In seguito, però, ha ottenuto due sconfitte di fila contro Michalovce (1-2) e DAC 1904 (2-0). Nelle ultime quattro gare di campionato, invece, ha vinto contro Komárno (1-2) e Spartak Trnava (0-3) e pareggiato contro Zilina (3-3) e Skalica (1-1). Durante lo scorso mese, la squadra slovacca ha superato anche i primi due turni della coppa nazionale eliminando Nitra-Chrenova (0-8) e FC Nitra (1-3). Ad oggi, quindi, lo Slovan ha ottenuto 12 vittorie, quattro pareggi ed altrettante sconfitte segnando 46 gol e subendone 24.