Galles, svolta in Welsh Cup: potranno giocarci anche i club della federazione inglese

Welsh Cup, c'è la svolta per dare un senso alla coppa di lega: quattro club della federazione inglese giocheranno per un posto in Europa.

Gennaro Dimonte 13 gennaio - 17:58

La Welsh Cup, ovvero la coppa di lega del Galles, subirà un cambiamento importante nella prossima edizione. Nella nuova riforma che sta per essere approvata, verrà data la possibilità ai club gallesi che giocano nelle federazioni inglesi di partecipare a questa competizione. In questa proposta, chi vincerà il trofeo sarà iscritto direttamente a una competizione UEFA nell'anno successivo. L'obiettivo è portare una squadra della propria nazione a difendere i colori gallesi fuori dal territorio, sfruttando quelle squadre che hanno tradizioni europee più consone e militano nelle categorie più alte in Inghilterra.

Welsh Cup 2025, chi sono i club gallesi che giocano in Inghilterra — Questa nuova tipologia della Welsh Cup avrà un chiaro intento: espandere il calcio gallese oltre i confini e misurarsi con gli altri club europei. C'è bisogno di finanziamenti più onerosi, vista la disparità di denaro ricevuto tra Galles (17 milioni di sterline) e Inghilterra (327 milioni di sterline).

Per questo si è deciso di chiedere aiuto ai quattro club della terra del drago rosso: Swansea, Cardiff City, Newport County e Wrexham. Tutte queste società hanno accettato di prendere parte a questa competizione con l'obiettivo di vincerla e giocarsi le coppe europee nell'anno successivo. Ma in quali federazioni inglesi militano?

Lo Swansea attualmente è in Championship, seconda lega inglese, e vanta diverse partecipazioni in Premier League. Nella propria storia ha già vinto 10 Welsh Cup, fino al 1990-1991.

Stesso discorso per il Cardiff City. Il club della capitale gallese gioca in Championship e fino al 2018 era in Premier. Ha vinto ben 22 coppe gallesi e si è aggiudicato una FA Cup nel 1926.

Wrexham, di proprietà del famosissimo attore Ryan Reynolds, che gioca in Football League One, terza divisione. E' il club che detiene il record di vittorie (23) in coppa di lega gallese.

Per il Newport County una sola Welsh Cup nel 1980. Attualmente è in Football League Two, l'equivalente della Serie D in Italia.