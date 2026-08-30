Succede tutto nel primo tempo al Maradona: prima Baturina, poi Hojlund e poi Douvikas. La cronaca del match della seconda giornata di Serie A
Dopo il pareggio di Udine, il Como trova i primi 3 punti della stagione contro il Napoli. Al Maradona, la squadra di Fabregas approfitta di due distrazioni degli azzurri e puniscono con Baturina e Douvikas. Nel mezzo la bella rete di Rasmus Hojlund, che non basta però ad evitare un pomeriggio negativo per la formazione di Max Allegri.
Napoli-Como, la cronaca del primo tempoRitmi subito alti al Maradona, con il Como che si fa vedere in un paio di occasioni nell'area del Napoli e i partenopei che rispondono con un batti e ribatti a pochi passi dalla linea di porta che però non trova esito felice. Al 16' il Como approfitta di un buco difensivo di Oliveira e trova il gol del vantaggio: Diao entra in area e serve Baturina a centro area, che controlla e batte Meret. Risposta immediata del Napoli con cross di Politano che trova Lang, che di testa da pochi metri manca clamorosamente la porta.
Al 28' il Como avrebbe l'occasione di raddoppiare, con una ripartenza in 5 contro 3 che si conclude in un nulla di fatto dopo un velo di Diao. Il Napoli ringrazia, capovolge il fronte e trova il gol del pareggio. Azione manovrata degli azzurri, che imbucano il pallone per Hojlund che se la porta sul sinistro e batte a rete in diagonale dal limite dell'area. Neanche il tempo di festeggiare che il Como trova nuovamente il vantaggio. Pasticcio di Anguissa in costruzione, Rrahmani prova a mettere una pezza ma il pallone arriva comunque a Douvikas, che piazza il pallone all'angolino.
Allo scadere del primo tempo doppia grossa chance di testa per il Como, prima con Baturina e poi con Nico Paz: in entrambe le situazioni servono due grandi interventi di Meret.
Napoli-Como, la cronaca del secondo tempoLa prima occasione della ripresa arriva al 55' ed è per il Napoli, con Oliveira che si ritrova un ottimo pallone sul sinistro ma colpisce maldestramente il pallone. Allegri prova a dare una scossa con i cambi: dentro Spinazzola, De Bruyne e Alisson. Fabregas si copre a passa alla difesa a cinque, inserendo Kempf al posto di Diao.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA