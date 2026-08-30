Dopo il pareggio di Udine, il Como trova i primi 3 punti della stagione contro il Napoli. Al Maradona, la squadra di Fabregas approfitta di due distrazioni degli azzurri e puniscono con Baturina e Douvikas. Nel mezzo la bella rete di Rasmus Hojlund, che non basta però ad evitare un pomeriggio negativo per la formazione di Max Allegri.

Napoli-Como, la cronaca del primo tempo

Ritmi subito alti al Maradona, con il Como che si fa vedere in un paio di occasioni nell'area del Napoli e i partenopei che rispondono con un batti e ribatti a pochi passi dalla linea di porta che però non trova esito felice.: Diao entra in area e servea centro area, che controlla e batte Meret. Risposta immediata del Napoli con cross di Politano che trova Lang, che di testa da pochi metri manca clamorosamente la porta.

NAPOLI, ITALIA - 30 AGOSTO: Martin Baturina del Como festeggia il primo gol della sua squadra con Nico Paz e Assane Diao durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Como 1907 allo stadio Diego Armando Maradona, il 30 agosto 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Al 28' il Como avrebbe l'occasione di raddoppiare, con una ripartenza in 5 contro 3 che si conclude in un nulla di fatto dopo un velo di Diao. Il Napoli ringrazia, capovolge il fronte e trova il gol del pareggio. Azione manovrata degli azzurri, che imbucano il pallone per Hojlund che se la porta sul sinistro e batte a rete in diagonale dal limite dell'area. Neanche il tempo di festeggiare che il Como trova nuovamente il vantaggio. Pasticcio di Anguissa in costruzione, Rrahmani prova a mettere una pezza ma il pallone arriva comunque a Douvikas, che piazza il pallone all'angolino.

Allo scadere del primo tempo doppia grossa chance di testa per il Como, prima con Baturina e poi con Nico Paz: in entrambe le situazioni servono due grandi interventi di Meret.

Napoli-Como, la cronaca del secondo tempo

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La prima occasione della ripresa arriva al 55' ed è per il Napoli, con Oliveira che si ritrova un ottimo pallone sul sinistro ma colpisce maldestramente il pallone. Allegri prova a dare una scossa con i cambi: dentro Spinazzola, De Bruyne e Alisson. Fabregas si copre a passa alla difesa a cinque, inserendo Kempf al posto di Diao.La situazione resta in stallo al Maradona, con il Napoli che non riesce a creare occasioni pericolose ed il Como che regge l'urto e gestisce il vantaggio. Piccolo brivido per Butez all'80', quando una conclusione di De Bruyne esce di poco a lato. Anche Neres e Lucca in campo per l'assalto finale degli azzurri. All'83' è Alisson a rendersi pericoloso con una conclusione di destro che però finisce alta. Grande occasione su corner per la squadra di Allegri allo scoccare del 90', con Butez che si ritrova tra le mani un colpo di testa ravvicinato di Di Lorenzo. Dopo 6 minuti di recupero, Pairetto fischia la fine del match al Maradona.