Intervenuto nel corso del Festival della Serie A, insieme anche a Francesca Bodie, il direttore sportivo e general manager del Venezia, Filippo Antonelli, ha parlato dei piani del club per la prossima stagione, soffermandosi sugli obiettivi sportivi, sul mercato e sulla crescita della società. Il dirigente ha ribadito come la proprietà continui a sostenere un progetto ambizioso, pur mantenendo una gestione equilibrata e sostenibile. "Il progetto è ambizioso, la proprietà è ambiziosa, però sostiene che tutto debba essere fatto nella maniera giusta, trovando il giusto equilibrio nonostante l'ambizione", ha spiegato Antonelli. Il dirigente ha poi chiarito quale sarà la priorità assoluta della prossima stagione: "Il focus è prima di tutto sul risultato sportivo. Loro amano vincere. Tutto sarà fatto per portare il club in alto. L'obiettivo è spingere per arrivare anche a stupire, ma il primo obiettivo sarà quello di restare in Serie A".

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Mercato e investimenti: “Abbiamo quello che serve”

Uno dei passaggi più interessanti dell'intervento ha riguardato il prossimo mercato estivo. Alla domanda sulle risorse economiche che il Venezia avrà a disposizione per costruire la squadra, Antonelli ha risposto in maniera diretta e senza particolari giri di parole. "Abbiamo quello che serve per rimanere in Serie A", ha dichiarato. Una frase che conferma la volontà della società di mettere a disposizione dello staff tecnico gli strumenti necessari per

MONZA, ITALIA - 27 OTTOBRE 2024: Filippo Antonelli Agomeri, direttore sportivo del Venezia FC, e Vincenzo Jacopino assistono alla partita tra AC Monza e Venezia FC di Serie A allo U-Power Stadium di Monza, Italia, il 27 ottobre 2024.

(Foto di Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images)

Pur senza entrare nel dettaglio delle cifre, il dirigente ha lasciato intendere che il club continuerà a investire con criterio, seguendo la linea tracciata dalla proprietà. L'obiettivo non sarà quello di inseguire spese fuori misura, ma di costruire una rosa capace di garantire continuità al progetto tecnico e consolidare la presenza del Venezia nella massima serie. Le parole di Antonelli confermano inoltre la fiducia nella programmazione portata avanti negli ultimi anni, una strategia che ha consentito al club di crescere progressivamente sia sul piano sportivo sia su quello societario.

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Non solo squadra: il Venezia guarda al futuro

Nel corso del suo intervento, Antonelli ha dedicato spazio anche ai progetti infrastrutturali che accompagneranno la crescita del club nei prossimi anni. Il dirigente ha spiegato che l'attenzione della società non è concentrata esclusivamente sul tema dello stadio, ma riguarda più in generale lo sviluppo delle. "Si parla tanto dello stadio, ma sono stati fatti molti investimenti sul centro sportivo e ne saranno fatti molti altri", ha raccontato.

Antonelli ha poi aggiunto che la società intende ampliare ulteriormente i servizi dedicati al settore giovanile: "Saranno previste anche strutture per l'Accademia". Infine, il dirigente ha parlato dei possibili sviluppi legati alla sede di Ca' Venezia: "Stiamo verificando e parlando con la struttura a fianco alla nostra per capire se possiamo avere un rapporto con loro e abbiamo anche altre aree lì vicino da sfruttare". Un insieme di progetti che dimostra come il Venezia stia lavorando non soltanto per raggiungere la salvezza sul campo, ma anche per costruire basi solide sulle quali sviluppare il proprio futuro.

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