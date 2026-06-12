Francesca Bodie ha parlato del proprio ruolo alla guida del Venezia e delle prospettive del club nel corso di un'intervista di presentazione diffusa dai canali ufficiali della società lagunare. La presidente arancioneroverde ha spiegato le ragioni che hanno spinto la proprietà a investire nel progetto veneziano, sottolineando il forte legame creato con la città e con la sua identità. "Abbiamo fatto questa scelta perché amiamo questa città e le sue persone e crediamo nello spirito di questa storica società", ha dichiarato Bodie. La presidente ha poi ribadito la volontà di rispettare la tradizione del club e di costruire il futuro senza perdere di vista le proprie radici: "Ci impegneremo a onorare la grande storia e l'identità unica del Venezia". Parole che confermano la volontà della nuova dirigenza di sviluppare un progetto ambizioso ma profondamente legato alla storia del club.

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Gli obiettivi del nuovo progetto

Nel corso dell'intervista, la presidente del Venezia ha parlato apertamente delle ambizioni della società per i prossimi anni. Bodie ha spiegato che il club vuole continuare a crescere sia sul piano sportivo sia sotto il profilo organizzativo, con l'obiettivo di consolidare la propria presenza ai massimi livelli del calcio italiano.

VENEZIA, ITALIA - 8 MAGGIO: La nuova presidente del Venezia FC, Francesca Bodie, reagisce insieme al padre Tim Leiweke prima della partita di Serie B tra Venezia FC e Palermo FC allo stadio Pier Luigi Penzo, l'8 maggio 2026 a Venezia, Italia.

(Foto di Marco Mantovani/Getty Images)

"Vogliamo dare vita a un progetto che ci renderà una delle squadre di riferimento del calcio italiano", ha affermato. Un obiettivo importante che passa attraverso una programmazione a lungo termine e una crescita costante della struttura societaria. La dirigente ha inoltre evidenziato l'importanza del rapporto con i tifosi, considerati una componente fondamentale del percorso di crescita del club. "I tifosi del Venezia meritano soddisfazioni sia dentro che fuori dal campo", ha spiegato, ribadendo la volontà di costruire una realtà capace di rendere orgogliosa l'intera comunità arancioneroverde.

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La sfida della stabilità in Serie A

Tra i temi affrontati da Bodie c'è stato anche quello relativo agli obiettivi sportivi del Venezia. La presidente ha sottolineato come la priorità sia quella di consolidare il club ai vertici del calcio italiano e garantire continuità ai risultati raggiunti negli ultimi anni. "La nostra missione sarà quella di garantire che il club raggiunga e consolidi una posizione stabile in Serie A ", ha dichiarato.

Un messaggio chiaro che conferma la volontà della società di guardare al futuro con ambizione ma anche con equilibrio. Bodie ha poi rivolto un pensiero ai dirigenti che lavorano quotidianamente all'interno del club: "È un onore poter lavorare al fianco di Filippo Antonelli, degli altri dirigenti del club e del Comitato Operativo". Parole che chiudono un intervento nel quale la nuova presidente ha tracciato la linea guida del Venezia dei prossimi anni: rispetto della tradizione, crescita sostenibile e ambizione di diventare una presenza stabile e riconosciuta nel panorama calcistico italiano.

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