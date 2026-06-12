La Fiorentina sta pensando al modo in cui può rafforzare la propria squadra e ha messo nella lista degli obiettivi Matteo Ruggeri. Il club proveniente dalla Toscana, infatti, vuole riscattarsi dopo aver concluso la stagione terminata poche settimane fa molto al di sotto delle aspettative con tanto di rischio retrocessione in Serie B. Fortunatamente, la Viola ha raggiunto la salvezza con qualche giornata d'anticipo ed ora vuole rinforzare la squadra.

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Obiettivo Ruggeri per la Fiorentina, ma l'Atlético Madrid non vuole cederlo

Il giornalista di Sky Sport nonché esperto di calciomercatoha riportato la notizia riguardante l'interesse del club toscano nei confronti di Ruggeri. Per il momento, la Fiorentina ha effettuato soltanto undi tipoper il terzino sinistro che la scorsa estate è diventato un calciatore dell' Atletico Madrid . Nella sua prima stagione con la maglia dei Colchoneros, l'ex terzino dell'Atalanta ha disputatopartite trae ha effettuato sette assist.

Londra, Inghilterra - 5 maggio 2026: Matteo Ruggeri dell'Atlético Madrid corre col pallone durante la semifinale di ritorno della Champions League tra Arsenal ed Atlético Madrid all'Arsenal Stadium. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Tuttavia, nonostante l'interesse mostrato da parte dei Gigliati, l'Atletico Madrid non ha intenzione di far partire il proprio numero 3 dopo una sola annata in Spagna. Allo stesso modo, Ruggeri vorrebbe continuare ad indossare la maglia biancorossa.

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Negli ultimi giorni, anche, agente del terzino sinistro dei Colchoneros, ha parlato della situazione riguardante il suo assistito e ha dichiarato che su di lui ci sono squadre dellae di altri campionati ma, per il momento, non c'è nulla di concreto. Per la Fiorentina, quindi, sarà molto difficile strappare il si del giocatore che due anni fa ha vinto l'con l'Atalanta.

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