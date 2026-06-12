La squadra toscana è alla ricerca di un terzino sinistro e ha messo nella lista degli obiettivi il giocatore del club spagnolo
Atletico Madrid, che notte per Ruggeri: ferita al volto e prestazione super
La Fiorentina sta pensando al modo in cui può rafforzare la propria squadra e ha messo nella lista degli obiettivi Matteo Ruggeri. Il club proveniente dalla Toscana, infatti, vuole riscattarsi dopo aver concluso la stagione terminata poche settimane fa molto al di sotto delle aspettative con tanto di rischio retrocessione in Serie B. Fortunatamente, la Viola ha raggiunto la salvezza con qualche giornata d'anticipo ed ora vuole rinforzare la squadra.
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Obiettivo Ruggeri per la Fiorentina, ma l'Atlético Madrid non vuole cederloIl giornalista di Sky Sport nonché esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha riportato la notizia riguardante l'interesse del club toscano nei confronti di Ruggeri. Per il momento, la Fiorentina ha effettuato soltanto un sondaggio di tipo esplorativo per il terzino sinistro che la scorsa estate è diventato un calciatore dell'Atletico Madrid. Nella sua prima stagione con la maglia dei Colchoneros, l'ex terzino dell'Atalanta ha disputato 47 partite tra Liga Spagnola, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa di Spagna e ha effettuato sette assist.
Tuttavia, nonostante l'interesse mostrato da parte dei Gigliati, l'Atletico Madrid non ha intenzione di far partire il proprio numero 3 dopo una sola annata in Spagna. Allo stesso modo, Ruggeri vorrebbe continuare ad indossare la maglia biancorossa.
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