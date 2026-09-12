Il Sassuolo rispetta la Juventus, ma non intende rinunciare alla propria identità. È questo il messaggio lanciato da Alberto Aquilani alla vigilia della sfida del Mapei Stadium, in programma domenica 13 settembre alle 20:45. Dopo la prova offerta contro il Bologna, il tecnico neroverde vuole vedere un’altra tappa nel percorso di crescita della sua squadra, chiamata ora a misurarsi contro un avversario costruito per competere ai massimi livelli.

Coraggio, personalità e ambizione saranno le armi con cui il Sassuolo proverà a mettere in difficoltà i bianconeri. Aquilani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, ha parlato anche delle condizioni dei suoi giocatori e dei giovani a disposizione, prima di ricordare la propria esperienza da calciatore con la maglia della Juventus.

Aquilani: “Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo”

Dopo la prova offerta contro il Bologna, Aquilani chiede al suo Sassuolo un ulteriore passo in avanti contro la Juventus: “Un po’ tutto. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, sappiamo che anche noi siamo una squadra forte e stiamo portando avanti un percorso. Domani c’è un test importante, perché affrontiamo una squadra di livello assoluto e mi aspetto queste cose che hai elencate, fatte al 100%, perché tutto fa la differenza. Dobbiamo cercare di continuare a credere in quello che facciamo a prescindere dall’avversario, sapendo che l’avversario ti può mettere in difficoltà, ma mi aspetto una crescita da questo punto di vista, provare a fare quello che sappiamo a prescindere dall’avversario”.

Il tecnico si è poi soffermato sui giovani e, in particolare, su Bakola e Adzic: “Sono ragazzi giovani, fondamentalmente giocatori bravi perché dal giocatore bravo puoi tirare fuori quelle che sono le sue caratteristiche. Chiediamo questo, il coraggio, la voglia di stare in partita sempre e non a sprazzi. A volte il giovane si accontenta quando fa una cosa buona ma per fare lo step bisogna rifarla, bisogna continuare a stare dentro la partita e non accontentarsi. Sono tutti fattori di una squadra che deve e può crescere ma ho trovato dei ragazzi che hanno l’attitudine di volerlo fare, ragazzi giovani e meno giovani che si aiutano. Bakola sta meglio, si è allenato ieri, si riallena oggi ma è un giocatore recuperato”.

Caricamento post Instagram...

Aquilani sulle condizioni di Boloca e Walukiewicz

Aquilani ha fatto anche il punto sulle condizioni di Daniel Boloca e Walukiewicz: “Daniel sta meglio, è stato fuori tanto, ha avuto un problema particolare e c’è una gestione diversa. Si rivede in campo e spero che possa essere presto a disposizione ma andiamo più cauti, Walukiewicz non si è ancora allenato”.

Sulla Juventus e sui pericoli che può creare la squadra bianconera, l’allenatore del Sassuolo ha aggiunto: “Quando affronti queste squadre temi un po’ tutto, è una squadra strutturata per competere ai massimi livelli. Noi dobbiamo cercare, se la partita ce lo permette, di non snaturarci, competere con le nostre armi, anche adeguandoci alla partita che sarà. Noi speriamo di fare certe cose, poi ci sono gli avversari”.

“Coraggio, personalità e ambizione”

Per Aquilani saranno tre gli elementi fondamentali per provare a mettere in difficoltà la Juventus: “Devono coniugarsi, devono essere presenti sempre coraggio, personalità e poi ci vuole l’ambizione di volersi confrontare con squadre più strutturate cercando di usare le nostre armi che possono fare male a queste squadre. Se ci snaturiamo e andiamo a giocare a braccio di ferro con alcuni giocatori rischi di perderla”.

Il tecnico ha poi aggiornato sulle condizioni di Kieron Bowie dopo il problema accusato nell’ultima partita: “Bowie ha preso un brutto colpo a Bologna, ieri ha fatto qualcosa e oggi lo valutiamo ma sta bene”.

BERGAMO, ITALIA - 23 AGOSTO: Alberto Aquilani del Sassuolo reagisce durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e US Sassuolo allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 23 agosto 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)

Aquilani e il passato alla Juventus

Infine, per Aquilani la sfida di domenica avrà anche un significato particolare per il suo passato da calciatore con la maglia bianconera. L’allenatore ha ricordato così la sua esperienza a Torino: “La Juventus è un grande club. Io ho avuto la fortuna di far parte di questo club anche se in un’annata particolare ma ho assaporato quello che vuol dire Juventus. Ho avuto un buon rapporto con tutti e rimane uno dei club più importanti d’Italia”.