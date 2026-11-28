L’ultima volta che Arezzo e Pisa si contesero la promozione, Aniello Cutolo ebbe per due volte Stefano Gori davanti a sé, il pallone sul dischetto e la porta del Comunale alle spalle del portiere nerazzurro. A gennaio segnò e gli amaranto vinsero il derby. Quattro mesi dopo, nell’andata dei playoff di Serie C, fu Gori a indovinare la scelta dell’attaccante. Finì 3-2 per il Pisa, che di lì a poco avrebbe festeggiato il ritorno tra i cadetti. Cutolo ritrova quella partita domenica 29 novembre 2026, stavolta da direttore sportivo di un Arezzo che ha appena cambiato allenatore.

Alle 19.30, al Città di Arezzo, debutta Fabio Caserta contro i nerazzurri di Paolo Bianco, settimi con 20 punti dopo tredici giornate. Gli amaranto ne hanno dodici, sono terzultimi e aspettano ancora la prima vittoria davanti alla propria gente. Per ritrovare un derby fra le due in Serie B bisogna tornare al campionato 1986/87. Per trovare l’uomo che ha segnato l’unico gol pisano in cinque trasferte cadette ad Arezzo occorre andare ancora un po’ più indietro, fino a un centravanti olandese caro a Romeo Anconetani.

Dal Mancini al Comunale, sette viaggi e sette sconfitte

Il primo nome è quello di. È il 4 dicembre, si gioca al vecchio stadio Mancini e basta un suo gol a decidere il primo. Di reti in amarantone segnerà 72, un primato che resiste ancora oggi. Prima che i nerazzurri tornino in città passano quasi tredici anni e una guerra mondiale. Il 4 novembretrovano finalmente il modo di segnare, maconsegnano all’anche il secondo incontro. Per un tifoso pisano che avesse seguito la squadra in entrambe le occasioni, il seguito avrebbe richiesto una discreta dose di ostinazione. Le prime sette trasferte in casa amaranto si chiusero tutte con una sconfitta.

Il derby fece in tempo perfino a cambiare indirizzo prima di cambiare padrone. Il 9 aprile 1961, in una delle ultime sfide al Mancini, Morelli, Tassinari, Cavazzoni e Danova si divisero i quattro gol del successo aretino per 4-2. Sei mesi dopo, il 15 ottobre, il Pisa poté vedere da vicino il nuovo Comunale, inaugurato appena tre settimane prima. Era soltanto la terza partita nel nuovo impianto e il pubblico ebbe già un pomeriggio da ricordare, con la doppietta di Meroi e il gol di Mattioli nel 3-1 finale. Il primo punto nerazzurro arrivò nel 1964/65, grazie a un 1-1 in Serie C. Dal pomeriggio di Pignattelli era passata più di una generazione.

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Il rigore di Kieft e la domenica in cui festeggiarono entrambe

Il salto inrese la trasferta ancora più avara per gli attaccanti pisani. Nell’vinse 1-0, nelle porte rimasero inviolate e il 24 gennaiogli amaranto si presero il derby più largo fra quelli giocati in casa in cadetteria. Segnaronoper un 3-0 che conserva una curiosa particolarità. Contando anche le partite all’Arena Garibaldi, quella domenica resta l’unica sconfitta delnegli ultimi otto confronti di categoria con l’. I nerazzurri hanno vinto due delle altre sette gare e ne hanno pareggiate cinque, comprese le tre più recenti.

Ci volle Wim Kieft per espugnare il Comunale. Dopo altri quattro tentativi a vuoto negli anni Settanta, il Pisa ci riuscì nel campionato 1984/85. Decise l’olandese su rigore, un gol sufficiente per vincere la partita e per conservare fino a oggi una piccola esclusiva. In cinque gare casalinghe di Serie B contro i nerazzurri, quello di Kieft resta infatti l’unico pallone raccolto in fondo alla rete da un portiere amaranto. Il ritorno, il 16 giugno 1985, ebbe un sapore diverso per entrambe. All’Arena il Pisa di Gigi Simoni era già promosso in Serie A, mentre all’Arezzo serviva ancora un punto per salvarsi. Giovannelli portò avanti i padroni di casa al 25’ del primo tempo. Al 25’ della ripresa pareggiò Domenico Neri, per gli aretini semplicemente Menchino. Raramente un punto a testa ha fatto tornare a casa tanta gente contenta.

PISA, ITALIA - 17 AGOSTO: Veduta generale dell'interno dell'Arena Garibaldi in vista della partita di Coppa Italia tra Pisa SC ed Empoli FC, disputata all'Arena Garibaldi il 17 agosto 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Nel 1986/87 finirono in parità sia l’andata sia il ritorno, con uno 0-0 al Comunale e una nuova promozione per Simoni a fine stagione. Da allora il derby ha frequentato parecchi campi e cambiato più volte categoria. A metà degli anni Novanta si giocava in Serie C2 e ad Arezzo uscirono un 2-2 e un 1-1. All’inizio del nuovo secolo gli amaranto misero in fila due vittorie, prima per 2-0, poi per 3-1. Il 15 dicembre 2002, in Serie C1, il Pisa tornò a imporsi di misura. Da quel giorno nessuna squadra nerazzurra ha più vinto una partita di stagione regolare sul campo del Cavallino. Il conto, su 26 incontri, dice quindici successi aretini, nove pareggi e due vittorie pisane. La terza sarebbe arrivata quando in palio c’era una finale.

Moscardelli, la fascia da capitano su entrambe le maglie

Fra chi ha conosciuto bene i due pubblici, Davide Moscardelli ha avuto il privilegio di presentarsi a Pisa quando quasi tutti sapevano già quanto potesse costare lasciarlo libero. Nelera stato proprio lui a regalare all’l’1-0 sui nerazzurri. Era arrivato in amaranto nell’estate del, con lagià vissuta trae ancora parecchi gol da spendere. Ne segnò diciassette nel primo campionato. A spiegare perché ad Arezzo gli fossero tanto affezionati fu però soprattutto il secondo, quello delle difficoltà societarie, della penalizzazione e di uno spogliatoio che durante il mercato invernale aveva già visto partire diversi giocatori.

Anche Moscardelli aveva una possibilità concreta di andarsene. Lo voleva il Pisa, la destinazione gli piaceva, ma indossava la fascia e scelse di accompagnare i compagni fino alla salvezza. Fra il primo tentativo nerazzurro e la firma passarono così alcuni mesi. Il 29 giugno 2018 salutò gli aretini, il 3 luglio divenne ufficialmente un giocatore del Pisa. Ad aspettarlo all’Arena per la presentazione c’erano centinaia di tifosi. Anche Luca D’Angelo gli affidò la fascia. Nel giro di un anno l’uomo che aveva deciso il derby per l’Arezzo sarebbe tornato al Comunale da capitano degli avversari, in una serata in cui perfino i cinque gol avrebbero raccontato soltanto una parte della partita.

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La notte dei cinque gol e il secondo appuntamento fra Cutolo e Gori

Il 23 gennaio, al 66’,battésu rigore e firmò l’1-0 amaranto. Fu l’ultima sconfitta stagionale del. Quando la squadra ditornò ad Arezzo, il 29 maggio, aveva recuperato, rimasto fuori per infortunio fra dicembre e febbraio. Il direttore sportivolo aveva preso dall’l’estate prima, mandando in Piemonte il centrocampista. Uno scambio che proprio nei playoff avrebbe dato alquattro gol, equamente divisi fra le due avversarie che lo separavano dalla. I primi due arrivarono al Comunale.

Davanti a oltre ottomila spettatori, Marconi aprì le marcature dopo una dozzina di minuti. Cutolo trovò il pari su una corta respinta di Gori e, appena rientrati dagli spogliatoi, Matteo Brunori arrivò per primo su un altro pallone rimasto in area. Per la prima volta nella serata l’Arezzo era avanti. Il vantaggio durò una manciata di minuti. Marconi pareggiò dal dischetto, poi Davide Di Quinzio firmò il 3-2 quando restava ancora più di mezz’ora da giocare. L’occasione per rimettere tutto in equilibrio capitò all’uomo che il Comunale avrebbe scelto per calciare quel pallone. Stavolta, però, Gori respinse il rigore di Cutolo. Al ritorno, all’Arena, un gol di Nicolas Izzillo chiuse il discorso.

Contro la Triestina, nella finale d’andata, segnarono sia Moscardelli sia Marconi e finì 2-2. Al Nereo Rocco fu ancora Marconi, all’inizio dei supplementari, a spostare la partita dalla parte del Pisa, prima del definitivo 3-1 di Robert Gucher. A settembre il bomber aveva già preso le misure anche alla Serie B. Nel derby con l’Empoli rispose per due volte a Leonardo Mancuso, prima che Davide Frattesi regalasse agli ospiti il 3-2 al 95’. Sulla panchina empolese sedeva Cristian Bucchi. Sette anni più tardi, alla vigilia di un altro derby contro il Pisa, proprio Bucchi ha lasciato la panchina amaranto.

Fabio Caserta, tecnico del Catanzaro (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Caserta riparte da Tavernelli, Bianco si affida al Pisa da trasferta

Dall’ultimo incrocio le due squadre hanno percorso strade che per un pezzo sono sembrate allontanarle definitivamente. L’è sceso innel, è tornato fra i professionisti nele con Bucchi ha vinto il girone B di Serie C , ritrovando la cadetteria dopo diciannove anni. Ilnel frattempo è arrivato inconnel, prima che la sconfitta con ilne sancisse la retrocessione. Domenicaritroverà fra gli avversari, uno degli uomini di quella promozione, oltre agli altri ex nerazzurri. Per capire invece qualeavrà di fronte, il tecnico pisano dovrà aspettare le prime mosse del collega.

La sconfitta di Mantova è costata il posto a Bucchi. Il suo successore, Fabio Caserta, conosce la categoria da 171 panchine e l’Arezzo lo aveva cercato già nell’estate del 2024, quando la scelta era poi caduta su Emanuele Troise. Può ripartire dal 4-3-3 del predecessore e da un giocatore che davanti al pubblico di casa ha inciso più di tutti. Delle quattro reti amaranto al Comunale in questo campionato, Camillo Tavernelli ne ha segnata una e ne ha fatte segnare due. Nelle prime sei gare interne, però, sono arrivati tre pareggi e altrettante sconfitte. Solo nel 2006/07 il pubblico aretino ha dovuto aspettare oltre la settima partita casalinga per vedere una vittoria in Serie B.

PISA, ITALIA - 17 MAGGIO: Tifosi del Pisa Sporting Club durante la partita di Serie A tra Pisa SC e SSC Napoli all'Arena Garibaldi, il 17 maggio 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il Pisa chiude un giro di tre partite in otto giorni dopo il successo al Castellani di Empoli e l’1-1 con il Modena. Dei suoi venti punti, undici sono arrivati lontano dall’Arena, dove la squadra di Bianco ha vinto tre volte, pareggiato due e perso una sola partita. C’è una ragione per cui il viaggio ad Arezzo promette bene ai nerazzurri. La difesa più battuta della Serie B davanti al proprio pubblico diventa la migliore del torneo in trasferta. Davanti, poi, c’è Filippo Pittarello, tre gol nelle quattro gare esterne cominciate da titolare. Allargando il conto a maggio, le reti fuori casa diventano cinque. Nello stesso periodo soltanto Antonio Di Nardo ha tenuto il suo passo.

Anche i tiri in porta suggeriscono dove Caserta dovrà intervenire. Il Pisa ha centrato lo specchio 76 volte, l’Arezzo 39. Sono i due estremi del campionato. Alla vigilia i nerazzurri hanno ritrovato anche un’abitudine che mancava dall’inverno 2022/23, la rifinitura a porte aperte a San Piero a Grado. Domenica, però, sarà il Comunale a farsi sentire. Da quelle gradinate c’è chi ha visto Kieft vincere un derby con un rigore e Cutolo perderne uno sullo stesso campo. A Tavernelli e compagni basterebbe riprendere il filo dall’altro pomeriggio, quello di gennaio, quando dagli undici metri Cutolo regalò all’Arezzo l’ultima vittoria sul Pisa.