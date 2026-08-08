Nel corso della giornata odierna ha avuto luogo la gara che ha messo di fronte l'Augsburg ed il Sassuolo allenato da Alberto Aquilani. I due club, infatti, si sono sfidati in occasione di un'amichevole pre-campionato. Presso la WWK Arena, il club che milita in Serie A ha perso 3-2 dopo esser stato in vantaggio nei primi trenta minuti della partita. Al termine dell'incontro, il tecnico della squadra italiana ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Augsburg-Sassuolo, Aquilani: "Abbiamo subito due gol evitabili"

Terminata la sfida contro la squadra che milita in Bundesliga, Aquiliani ha commentato la gara della sua squadra. Ecco ledell'ex allenatore del: "Oggi ci sono stati, in particolar modo nel primo tempo. C'è stato più ordine, abbiamo dettato le linee di passaggio e giocato di più. Nella prima metà di gara potevamo fare diversi gol, ma poi. I ragazzi, comunque, sono in crescita. Nel secondo tempo non abbiamo sfruttato diverse occasioni importanti. Si deve essere più bravi nel concretizzare ciò che sviluppiamo altrimenti si rischia di rovinare la gara. Adesso ci sta perché stiamo giocando amichevoli, ma in campionato non deve succedere".

Torino, Italia - 8 maggio 2026: Andrea Pinamonti del Sassuolo reagisce durante la partita di Serie A tra Torino e Sassuolo allo Stadio Olimpico di Torino. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Il tecnico dei neroverdi ha concluso dicendo: "Ho visto dei progressi. I lavori sono ancora in corso, ma ha visto cose che fanno ben sperare. Tuttavia, se vogliamo vincere le partite la concentrazione deve essere sempre alta". Dopo le reti segnate da Andrea Pinamonti e Cristian Volpato nella prima mezz'ora di gara, il Sassuolo ha subito tre gol che portano le firme di Robin Fellhauer, Anton Kade e Hennes Behrens. Quella disputata nel corso della giornata odierna è stata l'ultima amichevole che i nerovedi hanno disputato. Tra nove giorni, quindi il 17 agosto, la squadra dell'Emilia Romagna giocherà la partita di Coppa Italia contro il Cesena, che avrà inizio alle ore 18:30.