Il Bologna decide di rinnovare profondamente la sua casa. Un manto sintetico di colore blu ricoprirà, infatti, la pista di atletica del Renato Dall'Ara. Il primo banco di prova avverrà con la nazionale di Roberto Mancini nella sfida di ritorno con la Turchia. Lo stendardo del Bologna e un nuovo claim completano il campo dei rossoblù.

Bologna, un Dall'Ara più azzurro per la Nazionale

Lascenderà per prima nel nuovo campo del Bologna. I felsinei hanno sfruttato appieno la sosta del campionato di Serie A per far indossare una nuova veste al proprio stadio. Il Dall'Ara, difatti, ospiterà Italia-Turchia del prossimo 5 ottobre, gara valida per la quarta giornata della Nations League . È stato il club emiliano a informare tramitesul proprio sito ufficiale la nuova faccia del proprio stadio.

BOLOGNA, ITALY - JUNE 04: Players of Italy line up before the national anthem ahead of the international friendly match between Italy and the Czech Republic at Renato Dall'Ara on June 04, 2021, in Bologna, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

"Lo Stadio Renato Dall’Ara rinnova la sua immagine con un nuovo intervento che ne valorizza ulteriormente gli spazi e il legame con il Bologna e con la sua tifoseria. Nel corso di questa sosta di campionato è stato infatti realizzato un nuovo manto in erba sintetica blu che circonda il terreno di gioco, andando a ricoprire la pista di atletica". Non soltanto un semplice tocco di colore, ma come spiega il club: "Si tratta di un’opera di erba sintetica decorativa e tecnica di altissimo livello, pensata per integrarsi con l’impianto e conferire al Dall’Ara un’identità visiva ancora più riconoscibile".

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Non finisce qui però. Manca ancora un ultimo tassello per la nuova pista d'atletica: "L’intervento verrà poi completato con l’inserimento di due elementi che racconteranno l’identità del Club e il legame con il suo popolo.. Un nuovo segno distintivo per il Dall’Ara, che si prepara così ad accogliere il Bologna e il suo popolo con un’immagine ancora più fortemente legata ai colori e ai valori rossoblù".