La conquista del titolo mondiale di Formula 1 da parte di Kimi Antonelli continua a suscitare entusiasmo in tutta Italia, ma per il giovane pilota Mercedes le celebrazioni hanno un significato particolare soprattutto nella sua terra. Il pilota ventenne, originario di Casalecchio di Reno, ha riportato un italiano sul tetto del mondo dopo 73 anni, entrando nella storia della categoria.

Tra le realtà che hanno voluto congratularsi con lui c'è anche il Bologna, squadra di cui Antonelli è un grande tifoso, che ha scelto di dedicargli un messaggio speciale accompagnato da un invito a festeggiare insieme un traguardo che ha reso orgogliosa l'intera città.

Il Bologna invita Antonelli a festeggiare: "Ti aspettiamo"

Il club rossoblù ha affidato il proprio messaggio a un video pubblicato sui canali social ufficiali, nel quale compaiono. I quattro calciatori si sono congratulati con il giovane pilota per lo straordinario risultato raggiunto, sottolineando quanto abbia reso orgogliosi Bologna, i tifosi rossoblù e tutti gli italiani.

"Ciao Kimi, complimenti per questo traguardo incredibile. Diventare campione del mondo di Formula 1 è qualcosa di straordinario e magico", è l'apertura del messaggio. I giocatori hanno poi aggiunto: "Hai reso orgogliosi tutta Bologna e noi rossoblù, ma anche tutti gli italiani".

MONZA, ITALIA - 6 SETTEMBRE: Il vincitore della gara, l'italiano Andrea Kimi Antonelli, insieme al team Mercedes AMG Petronas F1, viene sollevato e trasportato dalla folla durante i festeggiamenti al Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'Autodromo Nazionale di Monza, il 6 settembre 2026. (Foto di Guido De Bortoli/Getty Images)

Il video si conclude con un invito speciale rivolto direttamente ad Antonelli: "Tutto il Bologna Calcio vorrebbe abbracciarti e farti i complimenti, perché sei stato unico. Ti aspettiamo a Bologna per festeggiare insieme. Forza Kimi, un abbraccio enorme".

Congratulazioni Kimi: sei campione del mondo di Formula 1! Tutta Bologna è fiera di te! ​￼​❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/yo1JjxjJzT — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) November 1, 2026

Un legame speciale quello tra Antonelli e Bologna, città con cui il pilota ha mantenuto un forte rapporto e che oggi può celebrare con orgoglio il suo straordinario successo mondiale, consacrandolo comee protagonista di un'impresa destinata a lasciare il segno nella storia dell'automobilismo italiano.