Cagliari, Nicola: “Ritiro? Scelta condivisa; in Coppa Italia qualcuno avrà minuti”

Momento difficile per i sardi che hanno deciso per il ritiro post sconfitta con l'Empoli. Il tecnico non si nasconde e sa che si deve migliorare e che qualcuno dovrà riposare contro la Cremonese in Coppa Italia

Emanuele Landi Redattore 23 settembre 2024 (modifica il 23 settembre 2024 | 16:56)

Il Cagliari non ha ancora vinto in campionato e da sabato scorso è in ritiro come annunciato dal presidente Giulini, dopo la sconfitta con l'Empoli e l'allenatore Davide Nicola conferma come questa sia stata una scelta forte ma condivisa da tutti. L'allenatore, in conferenza stampa prima della sfida con la Cremonese, ha parlato di questo e ha presentato la gara di Coppa Italia di domani alle 18:30 all'Unipol Domus, valida per i sedicesimi di finale.

Il Cagliari di Nicola cerca risposte anche in Coppa Italia — Sul ritiro: "Quella del ritiro è stata una scelta decisa di concerto con la società, quindi direttore, presidente ed allenatore. Questo perché non è che abbiamo avuto troppi intoppi fisici però tra impegni in Nazionale e voglia di lavorare in maniera ancora più attenta e concentrata, allora ci ha portato a fare questa scelta per il turno infrasettimanale di Coppa Italia".

Il momento del Cagliari secondo Nicola: "I ragazzi intanto, come tutti noi quando non raggiungiamo quello che vogliamo, siamo giustamente preoccupati. Può accadere che nel corso di un campionato si sbagli anche una prestazione e magari capiterà anche altre volte. La cosa che a noi interessa, invece, dopo cinque partite, nelle quali abbiamo raccolto già un certo numero di dati che può essere utile a definire maggiormente le caratteristiche, trovare nuove soluzioni e la possibilità di continuare quanto di buono stiamo facendo e migliorare ciò che invece va migliorato".

Chi gioca contro la Cremonese? — Sul possibile turnover in Coppa Italia: "In questo momento ovviamente qualcuno deve riposare perché hanno giocato chi sei partite consecutive per minutaggio. E’ importante che in un campionato come quello che deve fare il Cagliari ci siano più giocatori possibile a disposizione. E quindi la Coppa Italia, per quanto sia una partita che a noi importa sempre perché è un impegno ufficiale, ci sarà la possibilità per qualcuno di avere minutaggio. In altri siamo un po’ scoperti per cui qualcuno inizierà la partita o entrerà per dare il cambio ma allo stesso tempo ciò che vogliamo fare vedere è che noi non siamo mai fermi e immobili, abbiamo la possibilità di avere sempre soluzioni nuove".

Che partita sarà contro la Cremonese, per Nicola e il suo Cagliari: "E’ una partita contro una squadra di Serie B che è certamente costruita per cercare di essere e raggiungere la promozione. Ovviamente è una squadra che ha giocatori che hanno giocato di più ed altri probabilmente subentreranno. Al di là dell’avversario stiamo lavorando su di noi, questo con la consapevolezza che possiamo interpretare le cose anche in un modo diverso. Su questo stiamo lavorando fermo restando il fatto che secondo me è importante che i ragazzi ascoltino e assorbano la fiducia che c’è intorno a loro. E’ solo una questione di trovare quella continuità di risultati a fronte di una continuità di prestazioni che a parte nella scorsa ci sono state".