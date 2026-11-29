Il lunedì sera di serie A si chiuderà con Cagliari-Milan alle ore 20:45, mettendo in palio tre punti importanti per gli obiettivi di entrambi i club. Il Milan per un piazzamento europa restando in scia delle prime delle classe mentre i sardi per conquistare quanto prima la salvezza e migliorare la propria classifica. A presentare la gara è il laterale portoghese del Cagliari Zé Pedro che ha rilasciato un’intervista esclusiva a Diretta, parlando della sua stagione, degli obiettivi della squadra e anche del tecnico avversario Amorim, che ha affrontato più volte tra Porto e Sporting. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>