Alcune partite non finiscono al triplice fischio dell'arbitro e possono continuare a pesare anche nei mesi successivi. Per Riccardo Calafiori, il 6-1 incassato dalla Roma contro il Bodø/Glimt nell'ottobre 2021 è stato a lungo un ricordo difficile da cancellare. A distanza di cinque anni, il difensore dell'Arsenal è tornato su quella serata in un'intervista concessa a GQ Italia, raccontando quanto quella sconfitta abbia inciso sulla sua crescita, non soltanto calcistica ma anche personale.

Calafiori e il peso di Bodø/Glimt-Roma 6-1

"Negli anni scorsi ci ripensavo tanto, avevo gli incubi anche mesi dopo.", ha raccontato Calafiori. Un'età in cui il peso delle aspettative e il legame con la propria squadra del cuore possono rendere ancora più difficile affrontare una serata negativa. Per il difensore, infatti, quella partita aveva un significato particolare: "Essendo nato a Roma ed essendo romanista, l'ho vissuta in modo forse troppo profondo".

La sensazione, dopo quella pesante sconfitta europea, era che tutto il mondo giallorosso avesse individuato in lui uno dei principali responsabili: "Pensavo che tutti ce l'avessero con me, che la colpa fosse tutta mia. Era solo una partita sbagliata", ha spiegato il difensore romano, che oggi guarda a quell'episodio con maggiore lucidità. "Adesso l'ho dimenticata e capisco che esageravo, ora vivo molto meglio le partite rispetto a prima".

BODO, NORVEGIA - 21 OTTOBRE: Riccardo Calafiori dell'AS Roma si riscalda prima della partita del gruppo C della UEFA Europa Conference League tra FK Bodo/Glimt e AS Roma all'Aspmyra Stadion il 21 ottobre 2021 a Bodo, Norvegia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma tramite Getty Images)

Quella trasferta in Norvegia rappresentò anche uno spartiacque nella sua esperienza con la Roma. Calafiori ha raccontato come, dopo quella sera, non sia più riuscito a partire titolare con la squadra giallorossa. Nel gennaio successivo arrivò il trasferimento in prestito al Genoa, un'esperienza che non diede la svolta sperata: "In quei mesi a Genova andò peggio dell'esperienza con la Roma".

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A cambiare il corso della sua carriera è stata l'esperienza successiva al, dove è riuscito a trovare continuità di presenze e prestazioni con la possibilità di ripartire dopo mesi difficili: "L'unica cosa che dovevo fare era giocare con continuità e sentirmi un calciatore importante". Da lì è cominciata la sua rinascita, che lo avrebbe riportato in Italia, al, dove sotto la guida diè arrivata la definitiva consacrazione: "Quella a Bologna è stata l'annata più bella della mia vita, sicuramente". Non una rivincita nei confronti del passato, ma la necessità di far vedere a tutto il giocatore che poteva diventare. Le prestazioni rossoblù gli hanno aperto le porte della il successivo approdo all'Arsenal , una delle squadre più importanti e prestigiose del calcio mondiale.

Resta però significativo il racconto di quella notte di Bodo: non soltanto una sconfitta pesantissima nella storia europea della Roma, ma anche un passaggio che un ragazzo di diciannove anni ha vissuto con un peso emotivo enorme. Oggi Calafiori riesce a guardarlo con distacco, riconoscendo di aver attribuito a se stesso responsabilità eccessive. Il percorso successivo ha dimostrato quanto quella serata non abbia definito la sua carriera: da un incubo vissuto in giallorosso alla consacrazione internazionale, passando per Basilea e Bologna.