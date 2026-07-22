Il Frosinone, una delle tre neopromosse grazie al secondo posto nel torneo cadetto, sta preparando la prossima stagione di Serie A con entusiasmo, ambizione e certezze fortificate. L'allenatore della promozione, il navigato Massimiliano Alvini, è stato confermato alla guida del club ciociaro dal presidente Maurizio Stirpe. Il ritiro, situato sul Monte Terminillo, lontano dall'afa e da occhi indiscreti, ha già preso vita da una settimana e terminerà l'8 agosto. Quest'oggi c'è stato il primo test fra la formazione A e la formazione B per mettere benzina nelle gambe.

Il primo test in famiglia

Al centro sportivo, alle 16:30, è andata in scena la prima amichevole stagionale del Frosinone , in un clima decisamente disteso. La gara si è giocata in due tempi da 30 minuti ciascuno. Il tecnicoha deciso di schierare queste due formazioni:

Frosinone A: Palmisani; Amey; Cittadini; J. Gelli; Oyono J.; Cichella; Calò; Corrado; Koutsoupias; Barcella; Raimondo.

Frosinone B: Desplanches; A. Oyono; Calvani; Monterisi; Barcaglia; Kone; El Azzouzi; F. Gelli; Fini; Colley; Kvernadze.

La prima grande occasione l'ha avuta Colley che, lanciato a tu per tu con il portiere da un passaggio in profondità di Fini, calcia a lato, graziando Palmisani. Il più scatenato nelle prime fasi di gioco è, senza dubbio, Seydou Fini. L'attaccante dell'Under 21, dopo un tunnel a Corrado, calcia in porta trovando il muro eretto da Jacopo Gelli. La legge non scritta più antica del calcio si abbatte anche in un test in famiglia. Infatti, mentre il Frosinone B continua a mantenere il possesso del gioco, costruendo azioni a raffica, un contropiede orchestrato a meraviglia viene tramutato in rete da Jeremy Oyono per il vantaggio del Frosinone A. Il primo tempo termina, così, 1-0.

FROSINONE, ITALY - 2025/08/24: Massimiliano Alvini coach manager Frosinone seen in action during the Serie B 2025-2026 match day 1 between Frosinone Calcio and US Avellino 1912 at Benito Stirpe stadium. Final scores; Frosinone 2-0 Avellino. (Photo by Marco Iacobucci/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Nella ripresa Alvini cambia i portieri: sostituisce Desplanches con Pisseri. Il Frosinone A, forte del vantaggio e più coraggioso rispetto all'inizio della gara, quando le gambe sembravano ingessate, parte bene impensierendo Palmisani con una punizione, terminata sul fondo, di Calò. Spazio anche per gli ingressi di Kalaj, subentrato a El Alzzouzi con Barcella che cambia squadra e di Cichero, il quale prende il posto di Colley. Sempre Fini, nettamente il migliore in campo, lascia sul posto Cittadini servendo un cioccolatino soltanto da scartare a F. Gelli, che, però, si fa ipnotizzare da Palmisani. Sempre l'estremo difensore blocca un tiro debole di Gelli dopo che Kalaj, di testa, da calcio d'angolo di Calò, non riesce a impattare bene con la sfera. Termina, dunque, 1-0 per il Frosinone A.

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La scelta del ritiro

Il club ciociaro, capitanato dal presidente, ha deciso di svolgere l'intera preparazione fisica e atletica lontano dal centro sportivo di. La scelta è ricaduta ai piedi del, massiccio montuoso dell'Appennino centrale del Lazio, per via della temperatura fresca. Il ritiro, che terminerà l'8 agosto, rappresenta una importante palla al balzo da cogliere per il territorio reatino, che torna, dopo diversi anni, a ospitare una squadra professionistica e, soprattutto, di Serie A con diversi tifosi e sostenitori al seguito. La presenza del Frosinone calcio rappresenta un grande biglietto da visita per tutta la zona.