Cremonese, Stroppa: “Ho addosso una delusione incredibile. Mercato? Chiedete alla società”

Dopo il vantaggio trovato da Vasquez, ci ha pensato Moncini a riportare il Brescia in parità. La delusione di Stroppa nel post partita

Nancy Gonzalez Ruiz 29 dicembre 2024 (modifica il 29 dicembre 2024 | 18:48)

Al termine della sfida tra Cremonese e Brescia, valida per la 20ª giornata di Serie BKT 2024-25, mister Giovanni Stroppa ha analizzato il match nella sala stampa dello stadio “Zini”. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cremonese-Brescia 1-1, le parole del tecnico dei grigiorossi Sul pareggio arrivato nel finale con la rovesciata di Moncini, Stroppa ha sottolineato quanto difficile sia stato da accettare: “Fa malissimo, potrei dire che sono due punti buttati per la prestazione. I ragazzi hanno dato tutto e per un episodio così compromettiamo una prestazione straordinaria. Potevamo chiuderla più volte, per esempio con Johnsen nel finale e la traversa di Bianchetti. Abbiamo fatto un secondo tempo di livello, dal 15′ in poi la squadra è stata straordinaria, dispiace perché poi eravamo tutti in area ed è arrivato il gol. Ci portiamo via un solo punto”.

Riguardo all’ennesima dose di sfortuna che ha colpito la squadra e alla dinamica del gol subito, il tecnico ha ammesso: “La palla era in area, ha carambolato lì ed eravamo in tanti. Diventa difficile commentarla, da parte mia e della squadra c’è una delusione incredibile, i ragazzi hanno fatto una prestazione importante nonostante qualche passaggio sbagliato all’inizio. Nel primo tempo il palleggio è stato sterile, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto una prestazione di livello. Nel calcio succedono anche queste cose”.

Aspetti negativi e positivi della gara Stroppa si è poi soffermato sull’errore di Milanese, che ha perso il possesso da cui è scaturita l’azione del gol avversario. Ha spiegato: “Poteva capitare a chiunque, la gestione in funzione di un risultato è sicuramente condizionante. Se Johnsen avesse segnato non saremmo qui a parlare di queste cose, ma non è giusto nemmeno parlare con i se e i ma. Lavoreremo per migliorare alcuni aspetti, quella era una situazione da gestire, a maggior ragione perché siamo maestri a tenere la palla. Ma è semplice parlare a posteriori”.

Passando agli aspetti positivi, il mister ha elogiato Ceccherini e Vandeputte, ribadendo: “Di cose positive ce ne sono tante. La delusione c’è solo per il risultato, per come si è sviluppata la partita e per l’episodio finale. Poi bisogna analizzare la gara ed essere equilibrati, i difensori sono stati impeccabili. Ceccherini ha pagato una condizione non perfetta all’inizio, ma oggi ha fatto una prestazione che dimostra il valore del suo passato. Posso dire la stessa cosa di Antov, Bianchetti e tutti quanti. Vorrei che Vandeputte facesse ancora di più, nel primo tempo tornavamo troppo indietro e non avevamo riferimenti davanti, cosa che invece è successa nel secondo tempo e ci ha concesso di giocare come sappiamo”.

In merito alla necessità di nuovi rinforzi dal mercato, Stroppa ha invece risposto in modo lapidario: “Chiedete alla società, io allenerò al massimo come ho fatto fino ad oggi”.

"La squadra c’è" Sulla valenza di questo pareggio per il percorso della squadra, Stroppa ha ribadito a gran voce: “Io posso soltanto ripetermi: la squadra c’è. Se me lo avessero chiesto dopo la Reggiana forse avrei detto che non sapevo cosa avrei potuto fare di più per farli esprimere caratterialmente, e forse si è avvertito anche dagli spalti. In questo momento non mi sembra ci sia una squadra in difficoltà, ma anzi con valori importanti sotto tutti gli aspetti. Ma vorrei portare a casa la posta piena, saremmo qui a parlare di un altro campionato”.

Il tecnico ha anche spiegato quali difficoltà abbia incontrato la Cremonese nel corso della partita: “Ci limitavano molto i passaggi tra le linee, ma dopo il primo quarto d’ora abbiamo preso campo e dominio nella partita, trovando gli spazi tra centrocampisti e difensori avversari”. Riguardo a ciò che gli ha fatto più male del pareggio, Stroppa ha evidenziato: “Potevamo segnare il secondo gol, gestire meglio la palla, approfittare dell’uomo in più… Sembrano cose banali, ma non lo sono. Abbiamo pagato questo episodio a caro prezzo”.

Infine, Stroppa ha espresso la propria opinione sulla crescita mostrata dalla squadra nelle ultime gare: “La squadra c’è a livello tecnico, mentale e caratteriale: non mollerà mai da qui alla fine. Oggi abbiamo concesso qualcosa, ma la prestazione è stata buona”.

Quanto al finale del match, il tecnico ha concluso con amarezza: “La palla è rimbalzata proprio sulla testa degli avversari… È andata così, dispiace perché è una cosa incredibile. Peccato per il gol annullato a De Luca, ma ho davvero addosso una delusione incredibile. La squadra ha comunque fatto una prestazione importante, c’era la voglia di dedicare questa vittoria alla gente. Dispiace, ma penseremo alle cose positive che sono tante”.