L’operazione Djed Spence-Inter entra nella storia del club. L’esterno inglese, in arrivo dal Tottenham per una cifra di 30 milioni di euro, si prepara infatti a diventare il quinto difensore più costoso mai acquistato dai nerazzurri, secondo i dati riportati da Transfermarkt. Un investimento importante per la società, arrivato al termine di una trattativa che ha visto l’Inter individuare nell’inglese il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra.

La classifica racconta bene la dimensione dell’operazione: davanti a Spence ci sono alcuni dei difensori più importanti della storia recente dell’Inter, mentre alle sue spalle figurano altri nomi di grande spessore.

COMO, ITALY - SEPTEMBER 15: Achraf Hakimi of FC Internazionale in action during the Pre-Season Friendly match between FC Internazionale and Lugano at the club's training ground Suning Training Center in memory of Angelo Moratti on September 15, 2020 in Como, Italy. (Photo by Emilio Andreoli - Inter/Inter via Getty Images)

Hakimi in testa, poi Bastoni e Skriniar

Al primo posto della speciale graduatoria c’è

, acquistato dall’Inter nella stagione

. Il marocchino precede

, arrivato dall’Atalanta nel 2017/18 per

, e

, acquistato dalla Sampdoria nella stessa stagione per

.

Al quarto posto compare Benjamin Pavard, che nell’estate 2023 ha lasciato il Bayern Monaco per trasferirsi a Milano per 32,4 milioni di euro. Subito dopo ecco proprio Djed Spence, che con i suoi 30 milioni completa la top five.

Una posizione particolarmente significativa per un giocatore che deve ancora iniziare la propria avventura in nerazzurro, ma che arriva a Milano con aspettative importanti e dopo un Mondiale da protagonista con l’Inghilterra.

MILAN, ITALY - MAY 17: Alessandro Bastoni of FC Internazionale looks on during the trophy presentation after the Serie A match between FC Internazionale and Hellas Verona FC at Giuseppe Meazza Stadium on May 17, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Spence supera Gosens e Cannavaro

Il nuovo acquisto nerazzurro si colloca davanti ad altri giocatori che hanno avuto un ruolo importante nella storia recente e passata dell’Inter.

Alle sue spalle troviamo infatti Robin Gosens, acquistato dall’Atalanta nel 2022 per 27,4 milioni di euro, mentre al settimo posto c’è un nome dal peso storico enorme come Fabio Cannavaro, costato 23 milioni nel 2002.

Seguono Francesco Coco, arrivato dal Milan per 22,5 milioni, Dalbert con 21 milioni e Zinho Vanheusden, che chiude la top ten con 16,2 milioni.

La graduatoria permette quindi di comprendere meglio la portata economica dell'operazione Spence: l’Inter ha scelto di investire una cifra superiore a quella spesa per Cannavaro, uno dei difensori italiani più importanti della sua generazione, e per altri giocatori che hanno vestito la maglia nerazzurra negli ultimi decenni.

Robin Gosens nel corso della conferenza stampa con la Germania (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Un investimento per sostituire Dumfries

Il dato economico assume ancora più significato se inserito nel contesto del mercato estivo dell’Inter. La partenza di

, trasferitosi al Real Madrid, ha lasciato un vuoto importante sulla corsia destra e la società aveva bisogno di un giocatore in grado di garantire

.

Spence risponde proprio a queste caratteristiche. L’inglese può giocare sia da terzino sia da esterno a tutta fascia e il suo rendimento al Mondiale 2026 con l’Inghilterra ha contribuito ad alimentare ulteriormente le aspettative nei suoi confronti. L’Inter, dunque, non ha semplicemente aggiunto un nuovo elemento alla rosa: ha effettuato un investimento significativo su un giocatore individuato come uno dei principali interpreti della nuova fascia destra nerazzurra.

I 30 milioni versati al Tottenham fanno di Spence il quinto difensore più costoso della storia dell’Inter. Adesso toccherà al campo stabilire se quell’investimento potrà trasformarsi anche in uno dei più importanti.