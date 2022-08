Il Pollo Olivera allena solo per 77 giorni: non è più il tecnico dell’Aprilia

Ruben Olivera non è più l’allenatore dell’Aprilia, club della provincia di Latina che milita nel girone F della Serie D. Dopo aver indossato la maglia dei pontini da giocatore nelle stagioni 2018-2019 e 2020-21, il 39enne uruguaiano era stato scelto come nuova guida tecnica della società di Via Donato Bardi a inizio giugno. Un’esperienza, quindi, durata solo 77 giorni, meno del romanzo di avventura dell’autore francese Jules Verne.