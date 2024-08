Mestre, biglietti a prezzo ridotto per chi tifa senza insultare gli avversari

Il club veneto, che milita nel girone C della Serie D, concede benefit ai fan che decideranno di rispettare le “regole di etichetta”

Il Mestre, che milita nel girone C della Serie D, ha lanciato un'iniziativa speciale in vista della nuova stagione.

Mestre, biglietti "educati" — "Dalla stagione sportiva 2024/25, l’Associazione Calcio Mestre ha deciso di lanciare un segnale forte - si legge in un comunicato ufficiale -, volto ad un cambiamento di mentalità nel concetto del tifo e del sostegno nel mondo del calcio". Come? Predisponendo dei particolari benefit – riservati al solo settore di Tribuna Centrale – atti ad incentivare un tipo di sostegno. Obiettivo? Tenere conto del rispetto che non vada a ledere o infastidire chi vuole godersi l’evento sportivo con la propria famiglia, con i propri bambini, senza rischiare di dover assistere a pesanti insulti, imprecazioni o scene poco edificanti.

Considerando anche il fatto che in Tribuna Centrale spesso sono presenti genitori e familiari degli atleti in campo.

Per questo motivo, quindi, la vendita dei tagliandi di Tribuna Centrare resterà libera e senza limitazioni, ma non saranno messi in vendita i consueti abbonamenti per quel settore.

I dettagli — Al loro posto, l’A.C.Mestre concederà gratuitamente – su specifica richiesta dell’interessato all’iniziativa – delle tessere personalizzate (nome e numero di posto). A chi? A coloro che si impegneranno nel mantenere un’atmosfera rispettosa verso la propria squadra e quella avversaria, che preveda certo il sostegno, anche caloroso, ma mantenga un atteggiamento consono, evitando le degenerazioni, anche verbali.

Chi richiederà quindi la tessera (che prevede come benefit il posto prenotato per l’intera stagione, una consistente riduzione sul biglietto di accesso e altre agevolazioni da definire nel corso della stagione) dovrà dichiarare di accettare le "regole di etichetta" già descritte.

Una dichiarazione d’intenti — Qualora l’aderente non ottemperasse ai requisiti dichiarati al momento della sottoscrizione della tessera, in modo reiterato e continuativo, la Società potrà riservarsi di sospendere la validità della singola tessera e i relativi benefit descritti.

Per agevolare questo, l’A.C.Mestre riserverà – sempre in tribuna centrale – un’area limitata e delimitata riservata ai sostenitori ospiti e agli accompagnatori della squadra ospite. I fan avversari saranno comunque invitati a seguire le regole di etichetta previste per la Tribuna Centrale, tramite degli avvisi affissi presso l’entrata del settore.

Il Mestre chiaro — L’Associazione Calcio Mestre si augura in questo modo di venire incontro alle esigenze e alle richieste di coloro che – pur volendo seguire la squadra cittadina – preferiscano farlo scegliendo l’ambiente più consono alle loro esigenze.

Per ovvi motivi, la decisione della Società è atta a suggerire e incentivare un tipo di comportamento, senza voler condizionare alcuno. Chiunque sarà libero di accettare i benefit proposti o meno, accedendo senza discriminazioni e liberamente a tutti i settori dello stadio, o di scegliere altri settori in cui non saranno in vigore le regole di etichetta descritte.