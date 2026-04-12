derbyderbyderby calcio italiano dilettanti Teramo-Termoli: finisce a reti bianche la sfida al Gaetano Bonolis: la cronaca del match

il racconto

Teramo-Termoli: finisce a reti bianche la sfida al Gaetano Bonolis: la cronaca del match

Teramo-Termoli: finisce a reti bianche la sfida al Gaetano Bonolis: la cronaca del match - immagine 1
Il Teramo stecca in casa, finisce 0-0 tra i biancorossi e il Termoli
Giammarco Probo
Giammarco Probo

Si è disputata alle ore 15, allo stadio Gaetano Bonolis, la delicata sfida tra Teramo e Termoli, un confronto dal peso specifico importante per la classifica. Da una parte i padroni di casa, chiamati a sfruttare il fattore campo per rilanciare le proprie ambizioni; dall’altra gli ospiti, determinati a fare risultato per allontanarsi dalle zone più insidiose. Ne è venuta fuori una gara combattuta, intensa e ricca di occasioni, ma priva di reti.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Formazioni ufficiali

—  

TERAMO (3-4-2-1): Torregiani; Alessandretti, Botrini, Bruni, Pietrantonio, Angiulli, Milton, Salustri, Carpani, Pavone, Njambe. Allenatore: Pomante

TERMOLI(): Iannaconi; Tracchia, Magnani, Ceesay, Romano, Colabella, Hysaj, Thiane, Biguzzi, Avolio, Mercuri. Allenatore: D'Adderio

Teramo-Termoli, la cronaca del primo tempo

—  

1’ – È iniziata la partita al Gaetano Bonolis tra Teramo e Termoli.

1’ – Subito pericoloso il Teramo: sul calcio d’inizio il capitano Angiulli calcia direttamente verso la porta, ma la sfera termina di poco fuori.

3’ – Altra occasione per il “Diavolo”: su punizione di Pietrantonio respinge la barriera, la palla torna ad Angiulli che prova dalla distanza senza trovare lo specchio.

8’ – La squadra di Pomante insiste: azione ben costruita e conclusione di Pavone, che rientra sul piede preferito e calcia, ma il portiere ospite blocca in due tempi.

18’ – Ancora Pavone protagonista: l’esterno biancorosso supera due avversari e calcia con il sinistro, ma il tiro termina alto sopra la traversa.

24’ – Grandissima occasione per il Teramo: Carpani si coordina in rovesciata su cross di Salustri, ma colpisce la traversa.

30’ – Prima occasione per il Termoli: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Biguzzi stacca di testa ma manda il pallone lontano dalla porta.

45’ – Concessi 3 minuti di recupero.

45’ – Clamorosa chance per il Teramo allo scadere: sul rinvio di Carpani, la palla arriva a Milton che controlla e calcia, sfiorando il palo.

45’ – Squadre negli spogliatoi: si chiude il primo tempo sullo 0-0.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

Tutto il calcio in streaming
Tutto il calcio in streaming

Teramo-Termoli, la cronaca del secondo tempo

—  

46’ – Inizia il secondo tempo al Bonolis.

50’ – Teramo subito in attacco: vicinissimo al vantaggio, ma un difensore del Termoli salva sulla linea negando il gol a Njambe.

57’ – Risponde il Termoli: disattenzione difensiva dei padroni di casa e grande intervento di Torregiani, che salva il risultato deviando in angolo.

61’ – Altra occasione per il Teramo: da calcio d’angolo Botrini prolunga di testa, sul secondo palo arriva Bruni che non riesce a concretizzare.

67’ – Assedio biancorosso: il Teramo mantiene il possesso e spinge, ma il Termoli si difende con ordine senza concedere spazi.

74’ – Pavone si accentra e calcia, ma il portiere ospite blocca senza difficoltà.

77’ – Nuova occasione per il Teramo: su cross di Dalustri, Pavone stacca di testa sfiorando il vantaggio.

90’ – Concessi 8 minuti di recupero.

90’+8’ – Termina la gara: Teramo e Termoli si dividono la posta in palio con uno 0-0. Un pareggio che lascia qualche rimpianto ai padroni di casa per le numerose occasioni create.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Leggi anche
Teramo-Notaresco 1-0, decide Pavone nel primo tempo: la cronaca della partita
Dopo l’infortunio dell’arbitro, si ritorna in campo: Teramo-Ostiamare termina 2-2....

© RIPRODUZIONE RISERVATA