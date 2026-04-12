Si è disputata alle ore 15, allo stadio Gaetano Bonolis, la delicata sfida tra Teramo e Termoli, un confronto dal peso specifico importante per la classifica. Da una parte i padroni di casa, chiamati a sfruttare il fattore campo per rilanciare le proprie ambizioni; dall’altra gli ospiti, determinati a fare risultato per allontanarsi dalle zone più insidiose. Ne è venuta fuori una gara combattuta, intensa e ricca di occasioni, ma priva di reti.