Si è disputata alle ore 15, allo stadio Gaetano Bonolis, la delicata sfida tra Teramo e Termoli, un confronto dal peso specifico importante per la classifica. Da una parte i padroni di casa, chiamati a sfruttare il fattore campo per rilanciare le proprie ambizioni; dall’altra gli ospiti, determinati a fare risultato per allontanarsi dalle zone più insidiose. Ne è venuta fuori una gara combattuta, intensa e ricca di occasioni, ma priva di reti.
il racconto
Teramo-Termoli: finisce a reti bianche la sfida al Gaetano Bonolis: la cronaca del match
Formazioni ufficiali—
TERAMO (3-4-2-1): Torregiani; Alessandretti, Botrini, Bruni, Pietrantonio, Angiulli, Milton, Salustri, Carpani, Pavone, Njambe. Allenatore: Pomante
TERMOLI(): Iannaconi; Tracchia, Magnani, Ceesay, Romano, Colabella, Hysaj, Thiane, Biguzzi, Avolio, Mercuri. Allenatore: D'Adderio
Teramo-Termoli, la cronaca del primo tempo—
1’ – È iniziata la partita al Gaetano Bonolis tra Teramo e Termoli.
1’ – Subito pericoloso il Teramo: sul calcio d’inizio il capitano Angiulli calcia direttamente verso la porta, ma la sfera termina di poco fuori.
3’ – Altra occasione per il “Diavolo”: su punizione di Pietrantonio respinge la barriera, la palla torna ad Angiulli che prova dalla distanza senza trovare lo specchio.
8’ – La squadra di Pomante insiste: azione ben costruita e conclusione di Pavone, che rientra sul piede preferito e calcia, ma il portiere ospite blocca in due tempi.
18’ – Ancora Pavone protagonista: l’esterno biancorosso supera due avversari e calcia con il sinistro, ma il tiro termina alto sopra la traversa.
24’ – Grandissima occasione per il Teramo: Carpani si coordina in rovesciata su cross di Salustri, ma colpisce la traversa.
30’ – Prima occasione per il Termoli: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Biguzzi stacca di testa ma manda il pallone lontano dalla porta.
45’ – Concessi 3 minuti di recupero.
45’ – Clamorosa chance per il Teramo allo scadere: sul rinvio di Carpani, la palla arriva a Milton che controlla e calcia, sfiorando il palo.
45’ – Squadre negli spogliatoi: si chiude il primo tempo sullo 0-0.
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Teramo-Termoli, la cronaca del secondo tempo—
46’ – Inizia il secondo tempo al Bonolis.
50’ – Teramo subito in attacco: vicinissimo al vantaggio, ma un difensore del Termoli salva sulla linea negando il gol a Njambe.
57’ – Risponde il Termoli: disattenzione difensiva dei padroni di casa e grande intervento di Torregiani, che salva il risultato deviando in angolo.
61’ – Altra occasione per il Teramo: da calcio d’angolo Botrini prolunga di testa, sul secondo palo arriva Bruni che non riesce a concretizzare.
67’ – Assedio biancorosso: il Teramo mantiene il possesso e spinge, ma il Termoli si difende con ordine senza concedere spazi.
74’ – Pavone si accentra e calcia, ma il portiere ospite blocca senza difficoltà.
77’ – Nuova occasione per il Teramo: su cross di Dalustri, Pavone stacca di testa sfiorando il vantaggio.
90’ – Concessi 8 minuti di recupero.
90’+8’ – Termina la gara: Teramo e Termoli si dividono la posta in palio con uno 0-0. Un pareggio che lascia qualche rimpianto ai padroni di casa per le numerose occasioni create.
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