Brutte notizie per la Roma e per Paulo Dybala. Il recupero dell'attaccante argentino si sta rivelando più complicato del previsto e a confermarlo è stato Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno europeo. L'ultimo controllo strumentale ha infatti evidenziato una minima lesione, un elemento che costringerà il giocatore a prolungare i tempi prima di tornare a disposizione. Le speranze di un rientro più rapido si sono quindi ridimensionate, con lo staff che dovrà gestire la situazione senza forzare le tappe.

Gasperini chiarisce le condizioni di Dybala

Nel corso della conferenza, Gasperini ha spiegato che le sensazioni iniziali lasciavano pensare a un recupero più veloce. Laeffettuata nella giornata precedente ha però fornito indicazioni differenti, facendo emergere una piccola lesione. Queste le parole dell'allenatore giallorosso: Dybala? Speravamo il recupero fosse più veloce, ma l'ultima risonanza di ieri evidenzia una minima lesione. Il recupero sarà più lungo, circa due settimane in più

VERONA, ITALIA - 24 MAGGIO: Paulo Dybala festeggia la vittoria al termine della partita di Serie A tra Hellas Verona FC e AS Roma allo stadio Marcantonio Bentegodi, il 24 maggio 2026 a Verona, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

La dichiarazione chiarisce il motivo del rallentamento: non si tratta soltanto di attendere che il giocatore ritrovi una buona condizione fisica, ma di rispettare i tempi necessari affinché la lesione possa guarire. Per un calciatore con le caratteristiche tecniche di Dybala, capace di cambiare il ritmo di una partita con una giocata, la prudenza diventa fondamentale. Anticipare il rientro senza le dovute garanzie potrebbe infatti comportare il rischio di una ricaduta e complicare ulteriormente il percorso.

Roma, il rientro slitta di altre due settimane

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La conseguenza più immediata è dunque un allungamento dei tempi di recupero di circa due settimane rispetto alle previsioni iniziali. Per la Roma si tratta di una notizia importante nella gestione delle prossime partite, soprattutto in una fase della stagione in cui gli impegni ravvicinati possono richiedere rotazioni e soluzioni alternative., visione di gioco e capacità di creare occasioni, ma il suo ritorno dovrà avvenire soltanto quando ci saranno le condizioni adeguate.Gasperini e il suo staff saranno chiamati a valutare giorno dopo giorno l'evoluzione del problema, seguendo le indicazioni mediche e la risposta del giocatore al percorso di recupero. Al momento, l'indicazione fornita dall'allenatore è, con circa quattordici giorni aggiuntivi da mettere in conto. Non è quindi opportuno indicare una data precisa per il rientro in campo senza ulteriori aggiornamenti.

La priorità per la Roma resta recuperare Dybala nelle migliori condizioni possibili, evitando accelerazioni che potrebbero compromettere la sua disponibilità nel medio periodo. L'aggiornamento di Gasperini ridimensiona le aspettative immediate, ma sarà l'evoluzione clinica nei prossimi giorni a chiarire quando l'argentino potrà riprendere ad allenarsi con il gruppo e tornare a disposizione della squadra.