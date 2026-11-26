Il derby tra Ospitaletto e Brescia porta con sé storie, percorsi intrecciati e ricordi che affondano le radici nel calcio di un'altra epoca. A viverlo da una prospettiva particolare è Daniele Carnasciali, che ha vestito entrambe le maglie e conosciuto da vicino due piazze accomunate dalla passione, ma diverse per dimensione e ambizioni. Dall'intuizione di Gino Corioni alle stagioni in biancazzurro, passando per la parentesi all'Ospitaletto e gli anni vissuti tra grandi palcoscenici, l'ex difensore ripercorre insieme a noi la propria carriera e guarda alla sfida di sabato, analizzando aspettative, pressioni e il significato di un derby che torna a mettere di fronte due realtà del territorio.

Dall'Ospitaletto al Brescia: l'inizio del percorso di Carnasciali

"Ricordo praticamente tutto. Sono arrivato nel 1987 in C1, dopo che la squadra aveva vinto il campionato l'anno precedente con Maifredi, che poi era andato ad allenare il Bologna. Sapevo quindi di entrare in una società strutturata e organizzata in maniera ottimale. Purtroppo, quell'anno siamo retrocessi e la stagione l'ho vissuta anche in maniera un po' più marginale. L'anno successivo, però, ho deciso di rimanere."

"Inizialmente avevo detto al direttore sportivo di allora, Tiberio Cavalleri, che non sarei rimasto all'Ospitaletto: se dovevo giocare in Interregionale a 350 chilometri da casa, preferivo tornare in Toscana. La sera stessa, però, mi chiamò Gino Corioni e mi disse che sarei dovuto rimanere, perché era convinto che ci avrebbero ripescato in C2 e perché vedeva in me qualcosa di particolare. Alla fine decisi di dargli retta. L'ho sempre detto nelle varie interviste: se ho fatto la carriera che ho fatto, è soprattutto grazie a Gino Corioni."

Il suo percorso si è incrociato con Gino Corioni prima all'Ospitaletto e poi anche a Brescia. Come avvenne il passaggio in biancazzurro?

"L'ultimo anno all'Ospitaletto, quando abbiamo fatto bene e io in modo particolare con l'allenatore Claudio Onofri, Corioni era ancora presidente del Bologna. Durante la stagione si parlava di un mio trasferimento lì l'anno successivo. Quando finì il campionato, partii per le vacanze. Nel frattempo, Cavalleri, che da direttore sportivo aveva iniziato a fare anche il procuratore, diventò il mio agente."

"Ricordo che ero in Sardegna e mi chiamò dicendomi che l'anno seguente avrei giocato in Serie B. Gli chiesi: "A Bologna?". Mi rispose: "No, a Brescia". Perché Corioni era venuto a Bologna e aveva acquistato il Brescia. Da lì iniziò la mia esperienza in biancazzurro, dove disputammo due stagioni: nella prima ci salvammo all'ultima giornata, mentre nella seconda, con Mircea Lucescu, facemmo un grandissimo campionato."

Che persona era Gino Corioni? Quanto è stato importante per entrambe le società e per la sua carriera?

"Per la mia carriera è stato fondamentale. Senza di lui, forse, non avrei fatto lo stesso percorso. L'ho ringraziato e lo ringrazierò sempre. Per il Brescia era una persona che si intendeva davvero di calcio. Era bravo a individuare e acquistare i giocatori, anche grazie alle persone competenti che aveva intorno, ma sapeva riconoscere personalmente le potenzialità di chi portava in società, sia tra i calciatori sia tra gli allenatori."

"Quando arrivò Lucescu, nel 1991, era già un allenatore che proponeva idee e metodi di lavoro particolari, anche attraverso gli allenamenti. Poi abbiamo visto la carriera che ha fatto Mircea, che è rimasto nel mondo del calcio fino agli ultimi anni. Corioni aveva una visione molto lungimirante del calcio."

PARMA, ITALIA - 29 AGOSTO: Luigi Corioni, presidente del Brescia Calcio, durante la Serie A match tra Parma e Brescia allo Stadio Ennio Tardini il 29 agosto 2010 a Parma, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

La tappa fondamentale a Brescia e la promozione in Serie A

"È stato un passaggio fondamentale. Fino a quel momento avevo giocato, oltre alla Primavera dell'Atalanta, sempre in Serie C: a Mantova, dove avevamo vinto il campionato di C2, allo Spezia in C1 e poi per tre anni all'Ospitaletto. Ritrovarmi a Brescia in Serie B rappresentava un traguardo importante, anche se non l'ho mai considerato un punto d'arrivo, bensì un punto di partenza. Mi ha dato maggiore sicurezza nelle mie capacità."

"L'ambiente di Brescia mi ha lasciato tantissimo, sia per il rapporto con i compagni sia per quello con la città e la società. Quando un calciatore arriva in un posto e si trova bene, è un aspetto fondamentale. Ecco perché torno spesso a Brescia: è un luogo in cui mi sento a mio agio."

Un'esperienza culminata poi con la storica promozione in Serie A. Cosa può dirci al riguardo?

"Certamente. Quell'anno fu bello non soltanto per la vittoria del campionato, ma anche per il gruppo che avevamo costruito. Eravamo prima amici e poi compagni di squadra, e non è una cosa scontata nel calcio, soprattutto oggi. C'erano giocatori come Luzardi, Ganz, Saurini, De Paola, Marco Rossi, Domini e Schenardi. Alcuni hanno poi avuto carriere importanti, come Ganz. Era un gruppo davvero speciale."

Oltre Ospitaletto-Brescia: l'approdo alla Fiorentina e la Nazionale

"Per la mia carriera è stato probabilmente il periodo migliore, anche se dobbiamo ricordare pure la retrocessione del 1992-93. L'anno successivo, nonostante fossimo in Serie B, venni chiamato in Nazionale da Sacchi. Purtroppo, però, persi la possibilità di andare ai Mondiali: non mi convocò a partire da gennaio 1994 e mi richiamò soltanto quando eravamo tornati in Serie A. La retrocessione mi dispiacque molto, perché magari avrei potuto partecipare al Mondiale. Sono stati comunque cinque anni bellissimi. Sono di San Giovanni Valdarno, a circa venti chilometri da Firenze, quindi alla fine giocavo praticamente a casa. Per la mia carriera è stato il massimo."

In quegli anni ha avuto anche la fortuna di giocare accanto a campioni come Gabriel Batistuta e Rui Costa. Che impressione le fecero?

"Erano campioni, ma a Firenze non c'erano soltanto loro: avevamo tanti giocatori bravi. È logico, però, che quando vedevi giocare Batistuta, ti rendessi conto di quanto fosse capace di fare la differenza. Era un giocatore che poteva costruirsi una carriera praticamente da solo. Poi ho avuto la possibilità di giocare anche con Roberto Baggio: il giocatore italiano più forte che abbiamo avuto. Non l'ho incrociato a Firenze, perché quando sono arrivato lui era già andato alla Juventus, ma ho avuto la fortuna di giocarci insieme a Bologna."

Luglio 1996: Un ritratto di Daniele Carnasciali, della squadra di calcio della Fiorentina. Credito obbligatorio: Allsport UK

Ospitaletto-Brescia: due piazze, due realtà differenti

"Sono due realtà diverse: Ospitaletto è un paese di circa 9.000 abitanti, mentre Brescia è una città. Eppure, dal punto di vista organizzativo e sportivo, in quel periodo non c'era una differenza così marcata, anche perché le persone che lavoravano nelle due società erano in parte le stesse e avevano grandi capacità. Parlo di quegli anni, perché successivamente l'Ospitaletto ha attraversato diverse vicissitudini, ma ha comunque avuto la capacità di risalire e tornare a disputare campionati importanti. Sono ambienti che, secondo me, sono nati per il calcio."

"A Ospitaletto, quando giocavo lì, si stava bene. Il pubblico era sempre vicino alla squadra, anche nei momenti di difficoltà. Brescia, invece, è una città in cui il calcio si vive con un'altra dimensione, con una passione ancora diversa. Mi auguro che il Brescia possa tornare presto a livelli importanti, anche se quest'anno non sarà facile. Spero che la squadra di Corini riesca a vincere il campionato. Non è mai semplice, ma Brescia è una piazza importante per il calcio."

Verso Ospitaletto-Brescia: le pressioni del derby di sabato

"Questo è sicuramente un aspetto importante. Anche se il Brescia ha qualche punto in più, la considero una squadra leggermente superiore. I derby, però, sono partite particolari, molto sentite. L'Ospitaletto potrebbe affrontare la gara con maggiore leggerezza, mentre il Brescia si trova nella condizione di non poter perdere punti, anche perché davanti c'è il Cittadella che è una squadra che difficilmente ne lascia per strada. Per il blasone e per la squadra che è, il Brescia è costretto a cercare la vittoria in ogni partita. E sarà così anche sabato."

"L'Ospitaletto, dal canto suo, è una buona squadra e non ha nulla da perdere. La tranquillità, in questo caso, è tutta dalla sua parte. Il Brescia dovrà puntare necessariamente al primo posto, considerando quanto sia complicato passare dai playoff di Serie C. Il primo posto ti garantisce un vantaggio importante. Poi, se dovesse arrivare ai playoff, te li giochi, ci mancherebbe, ma è un percorso complicato."

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Il derby mai giocato e il sogno di un Ospitaletto più in alto

"All'Ospitaletto sì, mi sarebbe piaciuto giocare il derby, perché avrebbe significato affrontare una squadra magari forte, appartenente a una città importante, ed era sicuramente un'esperienza interessante. Se fossi stato a Brescia, invece, forse no, perché un'eventuale incrocio avrebbe significato una possibile retrocessione. Quando arrivi in una città come Brescia, come mi era successo anche a Firenze, non pensi mai di poter retrocedere. Sono sempre partite belle e importanti da giocare, ma avrei preferito viverle dalla parte dell'Ospitaletto."

"Sarebbe stato bello, magari, vedere l'Ospitaletto salire fino alla Serie A. Con Corioni e il presidente Federico Gozio, era una società sana e ben organizzata, che aveva anche le possibilità per salire di categoria. Questo derby è tornato dopo tantissimi anni perché il Brescia retrocesso. Per l'Ospitaletto la Serie C rappresenta comunque un traguardo importante, non dico necessariamente il massimo, ma un risultato di grande valore per una realtà del genere. Per il Brescia, invece, la Serie C è una categoria che non dovrebbe rappresentare il proprio livello."