Il Napoli è chiamato a reagire dopo le sconfitte con Como e Inter e al Maradona non sbaglia. Sono i cambi all'intervallo, con gli ingressi di Lang e Favasuli, a dare un cambio di rotta ad una partita fino a quel momento in stallo. L'ex terzino del Catanzaro serve a Lobotka la palla che vale l'1-0 e i 3 punti per Allegri, i primi di fronte al proprio pubblico.

Napoli-Bologna, la cronaca della partita

Al Maradona, il Napoli è chiamato a reagire dopo due sconfitte consecutive. La prima occasione è per gli azzurri, conche di testa sfiora il gol su cross di De Bruyne. Al 6' il Bologna trova il gol consugli sviluppi di un calcio piazzato, ma il VAR revoca tutto per fuorigioco. La squadra di Allegri insiste. Grande occasione prima perche, liberato al limite dell'area, sciupa non centrando la porta. Poi con, che anticipa Pessina di testa ma non trova lo specchio per centimetri.

NAPOLI, ITALIA - 13 SETTEMBRE: Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli) contende il pallone ad Arthur Theate (Bologna FC) durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Bologna FC allo stadio Diego Armando Maradona, il 13 settembre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Con lo scorrere dei minuti l'equilibrio prende il sopravvento. Il Napoli prova a muovere il pallone ma fatica a trovare varchi e idee per far male. Il Bologna regge e prova a ripartita quando ne ha l'occasione. Ci provano con un paio di conclusioni dalla distanza che però non impensieriscono Milinkovic-Savic. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Il Napoli rientra più vivace dagli spogliatoi con gli ingressi di Lang e Favasuli per Vergara e Politano. Ci prova subito l'olandese accentrandosi e calciando di poco largo. Poi l'ex Catanzaro salta Miranda con un tunnel e serve Hojlund in mezzo, ma il tap-in viene sporcato in angolo. Al 59' altra chance per gli azzurri con De Bruyne, che penetra tra le maglie del Bologna ma perde l'attimo per calciare e viene murato all'ultimo da Theate.

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Il Napoli però sembra aver trovato la chiave di volta sulla fascia destra e al 67' capitalizza. De Bruyne imbuca per Favasuli, che serve a rimorchio Lobotka che trova la conclusione vincente: si sblocca il risultato al Maradona, 1-0 per il Napoli. Nel finale il Bologna prova a farsi vedere dalle parti di Milinkovic-Savic e costruisce la sua occasione più pericolosa con Mbangula, che riesce a smarcarsi a centro area ma conclude centrale.