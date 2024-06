Frosinone, Angelozzi: “Qualche squadra non si è comportata bene…”

Il direttore dell'area tecnica dei giallazzurri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "L'intenzione mia e del presidente è quella di ripartire con Eusebio Di Fracncesco. Ma se dovesse arrivare una possibilità dalla Serie A se la meriterebbe".

Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnica del Frosinone, ha parlato ieri a Sky Sport tornando sulla retrocessione in Serie B e sul futuro suo e di mister Eusebio Di Francesco, come riportato dai colleghi di TMW: "Siamo retrocessi con dignità e con onore, è capitato".

Le altre parole del dirigente giallazzurro

Lei resterà? "Sì, al 100%. Io ho un grande presidente, non era giusto andare via, io devo stare con Maurizio Stirpe e la sua famiglia che sono persone meravigliose. Oggi (ieri, nda) ha ricevuto un premio, si è presentato in sala stampa un secondo dopo la retrocessione e questo resterà nella storia".

Quale futuro per Di Francesco? "L'intenzione mia e del presidente è quella di ripartire con Eusebio. Ma se dovesse arrivare una possibilità dalla Serie A se la meriterebbe. Per me è un allenatore top, io gli auguro tutta la fortuna di questo mondo. Noi lo aspettiamo a braccia aperte, poi se Venezia o Udinese lo dovessero cercare vedremo".

Il progetto giovani e le idee per il futuro? "L'unica cosa che mi è dispiaciuta è che qualche squadra non si è comportata bene, ma fa parte del gioco. Noi ora ripartiamo con motivazioni per dare soddisfazioni al pubblico ciociaro. Ora vediamo: ieri (martedì, nda) ho chiamato il presidente e gli ho detto che sarei rimasto, poi nel fine settimana ci siederemo e tracceremo il percorso".

Chi si è comportato male? "Chi lo ha fatto lo sa. Noi siamo signori, ora ripartiamo e andiamo avanti. Andate a vedere le ultime partite e vi renderete conto...".