Il Frosinone, sulle ali dell'entusiasmo, vola in Sardegna contro un Cagliari incupito, frutto delle quattro sconfitte consecutive. Gli uomini di Massimiliano Alvini, forti del sesto posto in classifica, a meno 1 dal Milan, vogliono continuare a stupire e cercano la terza vittoria di fila, dopo quelle contro Lecce e Torino al Benito Stirpe. In conferenza stampa, a due giorni dal match, si è presentato Daniel Birligea, attaccante rumeno del 2000. Cresciuto nelle giovanili del Palermo e maturato al Teramo, avrà il peso dell'attacco sulle spalle a seguito dell'infortunio occorso ad Antonio Raimondo.

Sulle difficoltà di avere i riflettori addosso

L'ultima partita prima della sosta per le Nazionali è, potenzialmente, una trappola per il. I ciociari andranno a, sabato alle 15:00, contro un avversario in difficoltà e, per questa ragione, affamato di punti.ha descritto così la difficoltà di affrontare i sardi: "Una partita difficile, ogni partita lo è. Noi dobbiamo essere concentrati come abbiamo fatto fino ad ora e continuare a giocare come abbiamo sempre fatto.. Non importa chi è titolare, dobbiamo essere un gruppo e abbracciarci sempre., che sta andando benissimo, e continueremo a proporla.".

FROSINONE, ITALY - OCTOBER 29: Daniel Bîrligea del Frosinone Calcio festeggia con i suoi compagni di squadra dopo aver segnato il quinto gol della sua squadra, portando il punteggio sul 5-1 durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e US Lecce allo Stadio Benito Stirpe il 29 ottobre 2026 a Frosinone, Italia. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Birligea se la dovrà vedere contro un cliente scomodo: Yerry Mina. Il colombiano sa essere ruvido, provocatore e non risparmia nessuno. Proprio sulla sfida personale tra i due ne ha parlato così: "Io sono un giocatore che si fa il culo, se vogliono fare a sportellate le faccio, se vogliono correre, corro. Non mi risparmio mai". E sull'importanza di conoscere l'Italia ha aggiunto: "Per me è stato un piacere tornare dopo l'esperienza al Palermo. Conoscere la lingua mi sta aiutando per cementificare il mio rapporto con il gruppo. Ho trovato un ambiente perfetto e mi trovo benissimo".

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"Romania? Non dirò mai di no"

Come detto, dopo la trasferta di Cagliari è tempo di Nazionali. La, reduce da quattro sconfitte in altrettante partite in, durante la sosta di ottbre, sfiderà, nonostante le difficoltà della sua squadra, non ha dubbi sulla convocazione: "Credo che le convocazioni ufficiali non siano ancora uscite, ma qualora dovessero convocarmi ci andrò.. Voglio dimostrare che nei momenti difficili bisogna lottare ed esserci sempre. Una mezza convocazione mi è arrivata, non sono ancora ufficiali ma dovrei esserci".

FLORENCE, ITALY - AUGUST 29: Daniel Birligea of Frosinone Calcio in action during the Serie A match between ACF Fiorentina and Frosinone Calcio at Stadio Artemio Franchi on August 29, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

L'attaccante ha trovato le prime reti in maglia Frosinone nel 5-1 rifilato al Lecce nello scorso turno infrasettimanale. Adesso, con l'infortunio di Raimondo, dovrà dare continuità. Il gol lo ha nel sangue: "Ho sempre vissuto per il gol sin da bambino. Mi piace essere presente vicino alla porta. Poi, per il percorso che ho fatto, ho capito che l'attaccante deve anche aiutare la squadra". A proposito di reti, oltre ad aiutare la squadra e a fare felice Alvini, potrebbe entrare nel cuore dei fantallenatori: "Darò sempre tutto in campo, correrò fino allo sfinimento e spero che la squadra mi aiuti a portare dei bonus. Ho giocato al Fantacalcio al liceo, ma adesso non più. In Romania ce n'è uno simile, ma non l'ho mai fatto".