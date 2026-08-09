La Lazio vince l'amichevole dello Stirpe contro il Frosinone per 2-1 in rimonta, con numerose indicazioni importanti per i due allenatori. Una vittoria in rimonta da parte die biancocelesti che si godono la doppietta di Zaccagni, con la rete su rigore nel finale che ha regalato il successo alla squadra di Gattuso.

Al 12' con Calò da distanza ravvicinata beffa Mandas da due passi portando in vantaggio i padroni di casa. La Lazio non ci sta e risponde con Zaccagni: cross di Marusic dalla destra e tiro preciso che si insacca per l'1-1 con il quale si va all'intervallo. Nella ripresa ci prova la Lazio con Rovella su punizione trovando la respinta di Palmisani, bissando con il subentrato Ratkov di testa. La svolta arriva solo nel finale con il rigore concesso dopo la trattenuta di Zerbin su Lazzari: Zaccagni realizza regalando la vittoria ai suoi e festeggiando la doppietta personale.

Le dichiarazioni di Alvini dopo Frosinone-Lazio

Caricamento post Instagram...

A parlare nel post gara ètecnico del Frosinone, che commenta così la prestazione dei suoi ragazzi, positiva nonostante il ko subito. “Stasera ho visto e ammirato un buon Frosinone, che ha mostrato cose egregie. Bisogna proseguire assolutamente su questa squadra e abbiamo dimostrato che la squadra ha gamba, corsa, spirito e se l'è giocata. Il percorso per poter fare dei miglioramenti è iniziato nel migliore dei modi e ho anche avuto delle indicazioni molto positive.Ce la siamo giocata con coraggio e con maggior cinismo, avremmo potuto ottenere anche molto di più. Siamo stati intensi, aggressivi e quando ci siamo un attimo abbassati abbiamo subito il rigore, a conferma che tutti i dettagli devono essere curati alla perfezione. Mi è piaciuto il carattere, meno il vittimismo nell'occasione del penalty. Ci penso io nel caso di polemiche da affrontare ma oggi ho visto un trattamento molto equo", conclude.