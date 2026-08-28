Aleksa Terzić ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Frosinone, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Il terzino serbo si prepara dunque ad affrontare una sfida particolare, tornando nello stadio di una delle sue precedenti esperienze italiane, ma con la testa già completamente rivolta alla nuova avventura. Terzić ha raccontato le sensazioni legate al ritorno in Italia, la scelta di sposare il progetto del Frosinone e la voglia di mettersi immediatamente a disposizione della squadra. Un'occasione importante anche per capire come il giocatore potrà essere utilizzato e quali caratteristiche potrà mettere al servizio del nuovo allenatore.

Terzić: "Il Frosinone mi vuole bene, vedo un futuro importante"

, partendo dall'entusiasmo per il ritorno nel calcio italiano e dalla possibilità di giocare nuovamente in Serie A. “Sono molto contento di essere tornato in Italia e di essere arrivato al Frosinone, che mi permette di giocare in Serie A. Voglio ringraziare la società e tutti quelli che mi hanno portato qui. Sono molto felice. Questo club mi vuole bene e vedo un futuro importante per me, con tante ambizioni.

Sento di poter dare il massimo per questa squadra. Spero che riusciremo a mettere in pratica le richieste del mister, giocando con coraggio e facendo una bella partita”. Il difensore ha quindi parlato delle proprie condizioni fisiche e della possibilità di essere impiegato su entrambe le corsie: “Fisicamente sto bene e sono pronto. Preferisco giocare da terzino sinistro, ma sono disponibile anche a destra. Cerco di sfruttare la mia forza, la velocità e il cross, dando sempre il massimo.

NAPOLI, ITALIA – 7 maggio: Hirving Lozano del Napoli e Aleksa Terzić della Fiorentina osservano il pallone durante la partita di Serie A tra Napoli e Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona, il 7 maggio 2023 a Napoli, Italia.

(Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Poi sarà il mister a decidere dove impiegarmi. Sono un professionista: è bello tornare e ritrovare la Fiorentina, ma adesso il Frosinone è la mia squadra e voglio fare bene qui”. Terzić ha infine spiegato cosa lo abbia convinto ad accettare la proposta del club ciociaro, indicando nel progetto e nella possibilità di tornare a giocare nella massima serie i motivi principali della sua scelta. “A convincermi a venire qui sono stati il progetto e la possibilità di giocare in Serie A: questo è il calcio che mi piace. Il Frosinone ha fatto un grande lavoro, perdendo soltanto tre partite in Serie B. Se una squadra arriva in Serie A è perché ha dimostrato di poter fare bene e vuole continuare a dare il massimo”.

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Fiorentina-Frosinone, Terzić vuole subito dare il suo contributo

Le parole del terzino raccontano quindi un giocatore arrivato a Frosinone con. La sfida contro la Fiorentina avrà inevitabilmente un significato particolare per lui, ma Terzić ha voluto sottolineare come il suo presente sia ormai legato al Frosinone. La possibilità di giocare a sinistra, il ruolo che considera naturale, oppure a destra offre al tecnico una soluzione in più sulle corsie esterne, mentre velocità, forza e capacità di crossare sono le qualità sulle quali il giocatore punta maggiormente.

Il Frosinone, dopo la promozione in Serie A, vuole affrontare la nuova stagione con lo stesso spirito mostrato nel percorso che lo ha riportato nella massima categoria. Terzić vuole farne parte da protagonista e la gara del Franchi rappresenta già un'occasione importante per dimostrarlo. L'obiettivo è affrontare la Fiorentina con coraggio, seguire le indicazioni dell'allenatore e iniziare a lasciare il proprio segno nella nuova esperienza italiana.