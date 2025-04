Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa, che cade 1-0 (gol decisivo di Gabriel Strefezza) in trasferta contro il Como nella trentaquattresima giornata di Serie A. Ma in ogni caso il ko è quasi indolore per i rossoblù: la salvezza è praticamente certa e già in serata potrebbe arrivare la matematica in caso di mancata vittoria per Empoli e Lecce.