Gentile attacca, Nicolato si difende: “Provo solo tenerezza per lui – Giudica senza conoscermi”

La risposta di Nicolato dopo il duro attacco di Gentile: "Ha detto che ho dei santi specialissimi in Paradiso? Ne ha dette anche altre nei miei confronti. Non ho mai avuto interferenze di alcun tipo..."

Sergio Pace Redattore

Non si placano le tensioni mediatiche tra Claudio Gentile e Paolo Nicolato. L'ex ct dell'Italia Under 21, campione d'Europa nel 2004, ha criticato senza mezzi termini l'operato del 56enne tecnico di Lonigo dopo il flop degli ultimi Europei di categoria. E Nicolato, per forza di cose, ha provveduto a difendersi...

Gentile: "Nicolato ha dei santi specialissimi in Paradiso"

Claudio Gentile, ct dell'Italia Under 21 campione d'Europa nel 2004, ha criticato duramente Paolo Nicolato in una recente intervista a Libero: "Il fallimento agli Europei ad opera della Norvegia mi addolora moltissimo perché amo l'azzurro. Sostenere che il ct non abbia colpe sarebbe ipocrita. Non ho nulla contro la persona, ma Nicolato aveva già toppato un Europeo. Eppure era rimasto al suo posto, pronto a fallire ancora". Poco dopo Gentile ha rincarato la dose: "Se Nicolato ha dei santi in Paradiso? Direi santi specialissimi. Ai miei tempi le raccomandazioni valevano più dei meriti. Mi viene da pensare che dalle parti di Via Allegri, a Roma, sia rimasto tutto uguale".

La risposta di Nicolato: "Provo solo tenerezza per Gentile..."

Alle dichiarazioni di Gentile hanno fatto seguito le parole di Nicolato al Corriere della Sera: "La storia dei procuratori? Gentile ne ha dette anche altre nei miei confronti e provo solo tenerezza per lui. Mi giudica maleducatamente senza conoscermi. Io non ho mai avuto interferenze di alcun tipo e il rapporto con i giocatori, che in maggior parte conservo, è sempre stato del tutto corretto e diretto".

