Due anni lontano dal calcio, una vicenda che ha cambiato il corso della sua carriera e la necessità di ritrovare un equilibrio anche fuori dal campo. Alejandro “Papu” Gomez si è raccontato a Cronache di Spogliatoio, tornando sulla squalifica per doping che lo ha costretto a fermarsi e sulle difficoltà affrontate durante la sospensione. L'argentino ha descritto una fase particolarmente dolorosa, nella quale ha dovuto fare i conti con l'incertezza sul proprio futuro professionale.

Le parole di Gomez sul caso doping

La positività riscontrata nel 2022, quando vestiva la maglia del Siviglia, è stata collegata dal calciatore all'assunzione involontaria di uno sciroppo per la tosse destinato al figlio. La squalifica biennale è arrivata dopo il controllo e ha avuto conseguenze pesanti sulla sua vita sportiva:Non riuscivo a credere di dover restare fuori per due anni a causa di una vicenda legata a un farmaco per bambini. È stato un periodo terribile, nel quale ho dovuto sopportare tante difficoltà", ha raccontato Gomez.

BERGAMO, ITALIA - 3 MARZO: Alejandro Gomez dell'Atalanta BC festeggia il suo gol durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e ACF Fiorentina allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, il 3 marzo 2019 a Bergamo, Italia. (Foto di Emilio Andreoli/Getty Images)

La sospensione non ha inciso soltanto sulla possibilità di giocare. Il Papu ha spiegato di aver incontrato ostacoli anche nel valutare percorsi alternativi nel mondo del calcio, come quelli da allenatore o procuratore. L'incertezza e il peso emotivo della vicenda lo hanno portato a cercare un aiuto professionale: "Non sapevo più come organizzare il mio futuro: non potevo scendere in campo e nemmeno prepararmi per altre strade professionali nel calcio. Mi sono sentito bloccato e ho deciso di rivolgermi a uno psicologo per riuscire a superare quel momento. Ho dovuto ingoiare tanta m***a e andare avanti", ha aggiunto.

Papu Gomez has said he has one last wish to "return to Bergamo and receive a round of applause from the stadium, perhaps like Ilicic did".



"I wasn't able to play one last game there, to say goodbye to the fans. It's a wound"



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Il capitolo Atalanta

La frattura con Gian Piero Gasperini si è consumata. Poche settimane dopo, il 26 gennaio 2021, il trasferimento al Siviglia ha chiuso bruscamente la sua esperienza bergamasca. Il Papu ha spiegato di aver sperato di poter continuare in nerazzurro, ma di non aver trovato una soluzione alla crisi. "Avrei voluto rimanere all'Atalanta,Ho dovuto prendere una decisione diversa, anche per non mettere a rischio le mie possibilità di partecipare alla Copa América e al Mondiale".

Con il tempo, tuttavia, il rancore ha lasciato spazio a una nuova serenità. "In tanti anni di collaborazione, il nostro scontro più serio è stato uno soltanto. Le incomprensioni possono capitare e continuo a considerare Gasperini l'allenatore più importante che abbia avuto. Oggi non ho più risentimento nei suoi confronti". La riconciliazione ha avuto anche una conferma pubblica il 14 maggio 2024, quando Gomez, Gasperini e il vice Tullio Gritti si sono incontrati in Città Alta, a Bergamo, salutandosi con un abbraccio.