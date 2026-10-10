Nuova avventura nel mondo del calcio per Alejandro Gomez noto come El Papu, il quale ha firmato per il Forte Virtus. Si tratta, infatti, di una squadra proveniente dagli Emirati Arabi Uniti e milita in Prima Divisione che, nonostante il nome, è la seconda serie del calcio del Paese Mediorientale. Per il calciatore argentino, tralasciando gli anni in patria con Arsenal Sarandi e San Lorenzo, sarà la prima esperienza al di fuori del continente europeo dopo ben sedici anni. Infatti, dal 2010 fino alla scorsa stagione, ha giocato principalmente in Italia con Catania, Atalanta, Monza e Padova e, in mezzo alle sue avventure calcistiche nel Belpaese, trovano il loro spazio anche quelle con gli ucraini del Metalist ed in Liga Spagnola col Siviglia, con cui ha vinto l'Europa League nella stagione 2022/2023.

Papu Gomez nuovo giocatore del Forte Virtus

Dopo i primi anni della sua carriera trascorsi in patria, Papu Gomez arriva in Italia grazie al Catania con cui gioca le sue prime tre stagioni in. Dopo la parentesi in Ucraina col Metalist nella stagione, l'argentino diventa un giocatore dell'Atalanta. Con il passare del tempo, il classe 1988 diventa fondamentale per la squadra bergamasca portandola sia in Europa League che il. Gli Orobici hanno partecipato alla massima competizione europea per la prima volta nella loro storia nella stagione, raggiungendo i quarti di finale dove sono stati eliminati dal

Monza, Italia - 8 ottobre 2023: Alejandro Gomez del Monza osserva durante la partita di Serie A TIM tra Monza e Salernitana all'U-Power Stadium. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

A causa di un litigio con Gian Piero Gasperini, nel gennaio del 2021 Gomez lascia l'Atalanta e l'Italia e si trasferisce al Siviglia. Anche non scendendo in campo, nel 2023 ha vinto la seconda competizione europea grazie al successo in finale contro la Roma dopo i calci di rigore. Durante l'esperienza col club dell'Andalusia, l'ex nerazzurro riceve la convocazione dalla Nazionale Argentina per il Mondiale in Qatar del 2022. Quell'edizione del torneo s'è conclusa con l'Albiceleste che ha battuto la Francia in finale ai rigori.

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Dopo la rescissione del contratto col Siviglia, nel settembre del 2023 firma per il. Tuttavia, un mese dopo laloper due anni dato che era risultatoad unrisalente all'anno prima. La scorsa estate, l'argentino firma per ilCoi biancorossi gioca la sua prima partita, quella del ritorno in campo dopo la squalifica, ildello scorso anno contro il. Dopo poche partite, Gomez lascia il club biancorosso ed ora è pronto per iniziare la sua nuova esperienza calcistica in Medio Oriente col Forte Virtus. Tra l'altro, questo club ha come proprietario l'ex