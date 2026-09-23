Dopo una sola stagione si è conclusa l'avventura di Alejandro Gomez con il Padova. Come riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'argentino ha ufficialmente firmato la risoluzione del contratto con il club biancorosso ed ora è pronto per una nuova sfida. L'ex Catania e Atalanta, infatti, nelle prossime ore è atteso ad Abu Dhabi per firmare con la Forte Virtus, squadra di Maurizio Setti, che milita nella UAE First Division League.

Alejandro Gomez, futuro lontano dall'Italia: firmerà con il Forte Virtus

Dopo solo 9 presenze, e un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per buona parte della stagione, Alejandro Gomez lascia ufficialmente il. L'argentina ha firmato questa mattina la risoluzione contrattuale e dunque ora è libero di trovare una nuova sistemazione che, come riporta Gianluca Di Marzio, sarà negli. In queste ore, infatti, l'argentino sarebbe in volo per Abu Dhabi dove nelle prossime ore firmerà il contratto con il suo nuovo club: ilSquadra militante nella UAE First Division League, la Serie A degli Emirati Arabi, il club biancoazzurro è attualmente sotto la gestione di Maurizio, ex dirigente di. L'ex Atalanta, una volta limati gli ultimi dettagli, inizierà dunque questa nuova sfida con il club di Abu Dhabi dove, inoltre, troverà una vecchia conoscenza del nostro calcio: l'ex Napoli Mario Rui. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore.

BERGAMO, ITALIA - 3 MARZO: Alejandro Gomez dell'Atalanta BC festeggia il suo gol durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e ACF Fiorentina allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, il 3 marzo 2019 a Bergamo, Italia. (Foto di Emilio Andreoli/Getty Images)

Il suo ormai certo arrivo al Forte Virtus segnerà anche la fine di un ciclo. Questo perché Gomez lascia il calcio europeo dopo ben 16 anni. Acquistato nel 2010 dal Catania quando militava nel San Lorenzo, il Papu ha poi vestito le maglie di Metalist, Atalanta, Siviglia, Monza e, appunto, Padova. Durante le sue 7 stagioni con la maglia orobica (2014-2021), Gomez ha vissuto anche le sue prime esperienza con la maglia dell'Argentina, che ha indossato per 17 volte con tanto di tre reti.