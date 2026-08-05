Alejandro "Papu" Gomez sta giocando una partita molto più importante di quella su un campo di calcio. Dopo aver scontato una squalifica per doping ed essere tornato a giocare a calcio con il Padova in Serie B, l'argentino ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia destra lo scorso aprile, ma negli ultimi giorni ha destato preoccupazione con un profondo post sui suoi social media durante il periodo di recupero.

Papu Gomez spaventa tutti con un post su Instagram: "A volte bisogna crollare per ritrovare la luce"

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Non gioca una partita ufficiale dallo scorso 21 marzo, ovvero dalla sconfitta contro il. Poi l'infortunio alla caviglia e l'intervento chirurgico hanno allontanato Papu Gomez dai campi di calcio per tutto questo tempo. La settimana prossima il Padova, sua squadra attuale, esordirà in Coppa Italia contro, poi il 23 agosto ci sarà la sfida contro ilvalevole per la prima giornata di Serie B. Impegni a cui l'exnon potrà partecipare per via delle sue condizioni fisiche non certo al meglio. Ma quello che ci si domanda è quando tornerà e semmai tornerà.Come se non bastasse, la sua avventura con il club veneto la si può considerare conclusa dato che lo scorso 8 luglio il ds del Padova, nel presentare la stagione, aveva detto: “Il Papu non rientra più nei nostri piani. E’ un ragazzo eccezionale ma sono cambiate le condizioni. Rispetteremo il contratto e lo terremo in attesa che trovi sistemazione. Ci fa piacere che voglia restare ma la decisione è stata presa".

Parole che certo non sono di buon auspicio per l'ex Atalanta, soprattutto in una fase così delicata. Ma quello che ha destato ancora più preoccupazione è stato lo sfogo sui social del centrocampista argentino lo scorso martedì. Le immagini lo mostrano in una fase di allenamento ma l'espressione sofferente e soprattutto le parole non sono passate inosservate: "Tutto passa – si legge – Vi prometto che il mondo non finirà oggi. Anche se vi sembra di avere il petto pesante, non mollate . A volte bisogna crollare per un po’ affinché un po’ di luce possa filtrare attraverso le crepe. Piangi quanto devi piangere, asciugati le lacrime e ricorda che la tempesta finisce sempre con la calma".

Gian Piero Gasperini ed il Papu Gómez esultano insieme dopo la vittoria dell'Atalanta. (Foto di Emilio Andreoli/Getty Images)

Il messaggio si conclude con un’ulteriore riflessione : “Guarda le tue mani: hanno combattuto battaglie che nessuno conosceva, eppure eccoti qui. Il dolore non resterà per sempre nella tua anima. La vita trova sempre un modo per sistemarsi. Fai un respiro profondo, lascia andare la paura e abbi fiducia. Te lo giuro: tutto passa.” Il post ha generato migliaia di reazioni, sebbene il giocatore abbia limitato i commenti e consentito la partecipazione solo a un piccolo gruppo di utenti. Tra i messaggi apparsi , ce n’era uno di Jonás Gutiérrez che scriveva: “Forza, amico mio, dai il massimo”.