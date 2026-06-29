Il calciomercato della Serie C potrebbe regalare pun grande ritorno. A distanza di ben 13 anni dal suo addio, Alejandro Gomez potrebbe indossare nuovamente la maglia rossazzurra del Catania. Il fantasista argentino calcò i campi siciliani per tre stagioni in Serie A, collezionando un bottino di 18 gol in 111 presenze complessive. Successivamente, la dirigenza etnea vendette il cartellino del giocatore al Metalist, in Ucraina. Il quotidiano La Sicilia svela l'esistenza di questo scenario di mercato. Il club di casa valuta con attenzione il profilo dell'esperto attaccante per infiammare una piazza che lo conosce perfettamente e che lo ama ancora alla follia. Il fantasista classe '88 lascerebbe così il Padova dopo una sola stagione per ripartire con entusiasmo dalla terza serie nazionale.

​Un ruolo alla Altafini per guidare i giovani

I due club hanno già registrato un primissimo e timido approccio per valutare la fattibilità economica dell'operazione. Al momento, il ritorno del Papu in Sicilia non occupa il primo posto nella lista delle priorità della dirigenza del Catania. I direttori concentrano infatti le proprie forze sul ringiovanimento della rosa e sullo sfoltimento dei numerosi esuberi in organico. Tuttavia, il nome dell'argentino potrebbe scalare rapidamente le gerarchie con il passare delle settimane. La società etnea apprezza l'esperienza del giocatore e gli affiderebbe volentieri il ruolo di chioccia all'interno di un gruppo molto giovane. Lo staff tecnico lo impiegherebbe part-time a gara in corso, ricalcando perfettamente lo storico contributo che José Altafini garantì a suo tempo alla Juventus.

CATANIA, ITALIA - 17 OTTOBRE: Alejadro Gomez of Catania Calcio festeggia il suo gol (1:1) durante la Serie A match tra Catania Calcio e SSC Napoli allo Stadio Angelo Massimino il 17 ottobre 2010 a Catania, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

​Il nodo contrattuale e la replica del giocatore

L'operazione presenta comunque alcuni ostacoli importanti legati alla situazione contrattuale del calciatore in Veneto. Gomez vanta ancora un anno di contratto con il Padova, dove nell'ultima stagione ha disputato pochissimi match. Una lunga squalifica per doping ha ritardato la sua condizione atletica ottimale, mentre successivi acciacchi fisici hanno limitato la sua continuità sul rettangolo verde. Visto l'ingaggio pesante, la società biancoscudata valuta una separazione anticipata dall'attaccante. Nonostante ciò, il Papu manifesta la chiara intenzione di rimanere in Veneto per riscattarsi e per tutelare il benessere della propria famiglia. "Ho un altro anno di contratto e qui sto bene, non ho intenzione di andarmene e sto lavorando forte per essere pronto per il ritiro estivo, le nove gare giocate finora non mi bastano", dichiara fermamente il fantasista per spegnere le voci di addio.