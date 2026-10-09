Monza, Gagliardini esulta in faccia a Rabiot: lo juventino reagisce in campo e sui social...

Dopo l'importante successo contro il Sassuolo, il Monza si prepara per una sfida di livello molto più alto. I brianzoli saranno di scena domenica pomeriggio all'Olimpico contro la Lazio di Gennaro Gattuso, capolista insieme a Roma ed Inter. In vista della sfida contro i biancocelesti, Juric ha avuto modo di recuperare alcuni giocatori durante la sosta per le Nazionali e studiare le mosse per colpire la squadra capitolina. Nel frattempo, il tecnico croato è intervenuto poco fa in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Monza, Juric punta la Lazio: "Squadra che va forte. Gattuso? Non ha paura di niente"

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Il Monza si prepara per la delicata sfida dell'Olimpico contro ladi Gennaro. I brianzoli arrivano alla partita contro i biancocelesti sulle ali dell'entusiasmo dopo l'importante vittoria contro ilche ha ridato fiato ad un ambiente scosso dopo un inizio molto difficile. Ma domenica l'avversario sarà di tutt'altro livello, senza dimenticare che occupa il primo posto in classifica insieme aed. Un particolare che, però, non preoccupa IvanProprio il tecnico dei biancorossi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro i capitolini, nella quale si aspetta continuità dopo il successo sui neroverdi: "Affrontiamo una squadra che va forte. Dobbiamo tornare in sintonia col campionato". Monza che, in questo inizio di stagione, ha dimostrato grandi lacune sulle palle inattive, soprattutto a. Come rimediare: "In determinate situazioni su palla inattiva servono i giocatori alti ma serve anche personalità e voglia di non incassare gol. Dobbiamo evitare certe complicazioni".

All'Olimpico Juric troverà una Lazio rigenerata dalla cura di Gennaro Gattuso. Dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia, i biancocelesti guidano la classifica insieme a Roma ed Inter e l'ultima trasferta a Roma per i brianzoli non è stata certo memorabile (5-1 nel febbraio 2025): "La Lazio ha giocatori forti che attaccano molto - continua il tecnico croato - Quello che hanno ottenuto è meritato, hanno anche equilibrio difensivo. Credo sia la squadra più veloce del campionato". Su Gattuso: "Nella carriera ci possono stare sia alti che bassi. E' un allenatore che non ha paura di niente. Anche all'estero ha fatto bene. Lo apprezzo come uomo e come allenatore.”

Durante la soste per le Nazionali, il Monza è stato impegnato in un'amichevole contro i francesi del Brest, finita 2-2: "Le amichevoli ci hanno fatto bene, la squadra ha ampi margini di miglioramento. Abbiamo messo minuti nelle gambe. Vogliamo alzare il livello come vedo in allenamento.” Juric che torna all'Olimpico dopo la sfortunata parentesi sulla panchina della Roma: "Probabilmente non ero ancora pronto per una sfida di questo livello.”

Probabile formazione e primi impatti con il Monza

In queste tre settimane di stop per le, Juric ha avuto modo di studiare la tattica da usare contro la squadra di Gattuso. Tra giocatori recuperati e sulla via del recupero, il tecnico croato si è tolto qualche dubbio a cominciare da chi difenderà i pali: "In porta giocherà sempre Tornqvist. Sperò che continui a fare bene". Sui giocatori tornati dagli impegni internazionali: "Goglichidze ha sempre giocato, vedrò se schierarlo domenica, Kouadio purtroppo è indietro con la preparazione. Lo valuterò".

A 48 ore dalla partita contro la Lazio, Juric sta ancora lavorando alla formazione che schiererà dal 1'. Oltre a Noel Tornqvist, in campo si potrebbero vedere subito anche Ngonge e l'ultimo arrivato Zeballos: "Hanno buone possibilità di giocare. Dopo le amichevoli li vedo pronti". La vittoria contro il Sassuolo può rappresentare un'importante margine di crescita?: "Contro di loro siamo stati cinici, ma possiamo andare oltre. Tra noi vedo feeling e possiamo fare sempre meglio".

MONZA, ITALIA - 29 AGOSTO: Andrea Colpani del Monza festeggia il primo gol della sua squadra con Ivan Juric, allenatore del Monza, durante la partita di Serie A tra AC Monza e Udinese Calcio all'U-Power Stadium, il 29 agosto 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

In conclusione, Juric si è espresso sulle recenti dichiarazioni di Giuseppe Cruciani in merito al poco pubblico che si vede alla U-Power Arena nelle sfide casalinghe del Monza: "I numeri sono quelli ma percepisco l'appoggio del pubblico anche quando siamo sotto. Sento carica agonistica ma ovviamente vogliamo portare più gente allo stadio. Per me i monzesi sono speciali", conclude Juric.