Monza, Gagliardini esulta in faccia a Rabiot: lo juventino reagisce in campo e sui social...

Il Monza vuole subito cambiare marcia e lasciarsi alle spalle un inizio di campionato tutt'altro che semplice. Infatti, nelle prime 5 giornate di campionato, i brianzoli hanno conquistato appena 4 punti, un bottino che obbliga la squadra di Ivan Juric ha rimboccarsi le maniche. Tra i giocatori che si sono messi più in mostra in questo avvio di stagione c'è Ricardo Mangas. A tal proposito, in un'intervista concessa ai microfoni de "La Repubblica" ha affrontato vari temi: dalla passione per le macchine d'epoca passando per l'obiettivo salvezza e il sogno di vestire la maglia del Portogallo.

Dai capelli alla Ferrari F40: le passioni di Mangas

Durante il suo intervento, l'esterno portoghese ha esordito parlando del suo stile e del suo amore per le macchine d'epoca, passione ereditata dalla famiglia: "Mi affascinava molto di più il calcio degli anni '70, anche come stile. Vorrei fare una richiesta alla mia società ossia quella di produrre maglie con la manica lunga, come si usavano in quel tempo.. Amo le moto d'epoca, però purtroppo mia moglie mi impedisce di comprarle. Sono attratto dalla, per me sarebbe un sogno poterla guidare".

MONZA, ITALIA - 29 AGOSTO: Ricardo Mangas del Monza sotto pressione da parte di Maduka Okoye dell'Udinese durante la partita di Serie A tra AC Monza e Udinese Calcio allo stadio U-Power il 29 agosto 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nel corso della sua intervista, il numero 7 si è soffermato anche sul suo primo periodo al Monza e sulla possibilità di poter crescere in un'ambiente di questo calibro: "Spero che questo possa essere il posto giusto per poter migliorare e mostrare tutto il mio valore. Sono pronto a diventare Super Sayan, anche se il mio personaggio preferito rimane Naruto. Mi ci rivedo molto in lui, sono un tipo che non molla mai, voglio sempre imparare e crescere. Non mi accontento mai e penso che questa sia una caratteristica molto importante".

Sugli obiettivi personali ha dichiarato: "Vorrei tanto concludere la stagione con 5 gol e 7 assist. Per me giocare un campionato del genere è un vero piacere. Il mio idolo da piccolo era Pavel Nedved. Sono felice di poter giocare in questo club e sotto la guida di Ivan Juric".

Mangas: “Se il Monza si salva, rinuncio al mio look anni 70” https://t.co/hemt7B3zIz — Repubblica (@repubblica) October 8, 2026

Cristiano Ronaldo, la Nazionale e la Premier League

Non poteva mancare un riferimento a Cristiano Ronaldo al centro delle polemiche per aver lasciato anzitempo la Nazionale. L'esterno del Monza ha voluto chiarire la propria posizione:"Cr7 ha 41 anni ed è ancora a questi livelli, una cosa mai vista.Ho scelto il numero 7, anche se volevo prendere il 19 perché è la data di nascita di mia figlia, mia e di mia moglie, ma era già occupato da".

OSLO, NORVEGIA - 27 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo si riscalda prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Portogallo all'Ullevaal Stadion il 27 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Infine, sui suoi sogni sia a livello personale che extra-campo: "Voglio avere tre o quattro figli e tre macchine d'epoca compresa la mia preferita. Spero che riesco a convincere mia moglie. Inoltre a livello sportivo ho due sogni: il primo sicuramente è quello di giocare per la Nazionale portoghese, il secondo è quello di provare un'esperienza in Premier League. Non mi spaventa viaggiare tanto, sono abituato, ma ora sono concentrato solo sul Monza".