La pesante sconfitta subita contro il Chelsea ha messo a nudo in maniera impietosa tutti i limiti strutturali e le lacune attuali del Milan. Sul campo di Londra, il confronto diretto con una big europea ha evidenziato come gli errori commessi in fase di pianificazione del mercato si riflettano in modo determinante sulle prestazioni della squadra, lasciando emergere squilibri e vuoti d'organico difficili da mascherare.

Il test contro i Blues rappresenta un vero e proprio campanello d'allarme per Rúben Amorim e la dirigenza rossonera, chiamati ora ad analizzare lucidamente cosa non ha funzionato per correre ai ripari prima dell'inizio delle gare ufficiali. Un bagno di realtà che dimostra quanto ci sia ancora da lavorare sia sul piano tattico sia negli ultimi giorni di calciomercato per evitare che le fragilità viste contro il Chelsea condizionino l'intera stagione del Milan. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>