In casa Milan si sta pensando ad un colpo in entrata di una certa esperienza che vede per protagonista Leandro Paredes. Infatti, il giocatore della Nazionale Argentina nonché del Boca Juniors sarebbe finito nel mirino della squadra allenata dal portoghese Ruben Amorim. Tuttavia, i rossoneri dovrebbero anche sfoltire la rosa e, in particolar modo, il reparto di centrocampo in cui c'è un eccesso di calciatori ed alcuni potrebbero salutare il Diavolo.

Offerta del Milan per Paredes del Boca Juniors

Nelle ultime ore, in, ha avuto luogo la diretta di ESPN. Uno dei giornalisti presenti, che risponde al nome di, ha rivelato una notizia che ha del clamoroso. Infatti, ha dichiarato che il Milan non solo avrebbe messo gli occhi sull'ex centrocampista di, ma ha anche fatto un'importante. Allo stesso tempo, però, il collega argentino ha ammesso che non è a conoscenza della cifra esatta e quale decisione potrebbe prendere il centrocampista del Boca Juniors. Martin ha voluto precisare che il Diavolo ha realmente presentato l'offerta e si dovrà capire come si svilupperà questa situazione nei prossimi giorni.

Rosario, Argentina - 2 agosto 2026: Leandro Paredes del Boca Juniors gesticola durante la partita del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra Newells Old Boys e Boca Juniors allo Stadio Marcelo Bielsa. (Foto di Luciano Bisbal/Getty Images)

Il Milan, intanto, dopo aver acquistato Gonçalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara rispettivamente da Paris Saint-Germain, Lazio e Troyes, deve pensare ad effettuare delle cessioni. In primo luogo, si dovrà capire come si concluderà la questione riguardante Rafael Leao, sul quale il Galatasaray sta insistendo ma non ha ancora raggiunto la richiesta dei rossoneri. Poi va sfoltito il centrocampo, dove ci sono troppi giocatori e quelli che, molto probabilmente, potrebbero salutare i colori rossoneri sono Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Altra questione da risolvere è quella di Pervis Estupinan, il quale sembrava destinato all'Aston Villa ma Amorim l'ha voluto valutare prima di prendere una decisione finale. Se in rossonero dovesse arrivare Paredes, il Diavolo avrebbe a disposizione un giocatore di esperienza che dispone di tanta grinta.