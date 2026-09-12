Prima del pallone, ci sarà spazio per il ricordo. Il Lecce dedicherà il prepartita della sfida contro il Monza alla memoria di Lorena Isceri, 45enne originaria di Squinzano vittima di femminicidio nei giorni scorsi in Toscana. Al Via del Mare, domenica 13 settembre, il club salentino porterà un messaggio contro la violenza sulle donne attraverso un’immagine precisa: alcune ragazze del territorio accompagneranno l’ingresso in campo dei calciatori giallorossi con una mano rossa disegnata sul volto.

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Lecce-Monza, una mano rossa in memoria di Lorena Isceri

A comunicare l’iniziativa è stato il club giallorosso con una nota diffusa sui propri canali ufficiali: “In deroga al protocollo consueto - si legge nella nota - la società ha espressamente richiesto alla Lega Serie A che, al momento dell’ingresso sul terreno di gioco, i giocatori giallorossi vengano affiancati da alcune ragazze con il volto segnato da una mano rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. L’iniziativa è promossa da Lecce Love, il ramo sociale del club, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno del femminicidio”.

Il gesto accompagnerà quindi uno dei momenti di maggiore visibilità del prepartita. La scelta della mano rossa renderà immediatamente riconoscibile il messaggio che il Lecce vuole portare davanti al pubblico del Via del Mare.

Domenica il gesto durerà soltanto il tempo dell’ingresso delle squadre, ma sarà collocato in uno dei momenti di maggiore visibilità della giornata. Le ragazze accanto ai calciatori e quella mano rossa sul volto porteranno sugli spalti un messaggio che va oltre il risultato di Lecce-Monza. Il Via del Mare diventerà così anche il luogo in cui una comunità ricorda una delle sue donne. Poi inizierà la partita. Prima, però, il Lecce ha scelto di lasciare spazio al suo nome: Lorena Isceri.

LECCE, ITALIA - 31 AGOSTO: Una panoramica dell'interno dello stadio prima della partita di Serie A tra US Lecce e AS Roma allo stadio Via del Mare, il 31 agosto 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Il ricordo di Lorena e la vicinanza alla sua famiglia

Lorena Isceri aveva 45 anni ed era originaria di Squinzano, in provincia di Lecce. La sua morte ha colpito profondamente la comunità salentina, che nei giorni scorsi si è stretta attorno alla sua famiglia. A Squinzano è stata organizzata anche una fiaccolata in sua memoria, conclusa davanti alla panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza.

Nel comunicato, il Lecce lega direttamente l’iniziativa di domenica alla volontà di essere vicino ai familiari di Lorena e di non lasciare che quanto accaduto venga dimenticato: “Con questo gesto, la società intende stringersi attorno al dolore della famiglia di Lorena e di tutta la comunità salentina, tenendo alta l’attenzione su un orrore che non può e non deve lasciarci indifferenti”, conclude il messaggio.