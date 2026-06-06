L'approdo in Champions League del Como, a due sole stagione di distanza dalla promozione in massima serie, non è certamente frutto del caso. Alla base del progetto tecnico e societario guidato da Cesc Fabregas c'è una profonda armonia di intenti tra la scrivania e il campo. Il manager iberico ha voluto fare luce sul suo approccio molto metodico al calciomercato, un sistema fortemente incentrato sull'individuo prima ancora che sull'atleta, in un'intervista a The Athletic: "Io nei miei incontri la prima volta non parlo mai di calcio, ma solo di vita personale. Voglio capire la loro mentalità, spiegare loro chi siamo, come lavoriamo. Prima si definiscono alcuni aspetti chiari sulla cultura della squadra e del club e solo dopo si inizia a parlare di calcio".

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Il peso della panchina e la cura dei giovani

Una strategia puramente umanistica che sta garantendoaltissimi e che si scontra, di fatto, con le modernedi scouting guidate esclusivamente dagli algoritmi.rivendica con orgoglio il ruolo imprescindibilenella scelta dei nuovi innesti: "Io credo ciecamente nei miei giocatori e non capisco quei club che ingaggiano un calciatore senza che l'allenatore lo conosca. Siamo noi tecnici che dobbiamo farli giocare e migliorarli. Questo è l'aspetto che più amo del nostro lavoro: passare del tempo con i giocatori, soprattutto con i più giovani, e aiutarli a migliorare. Li tratto come se fossero miei figli".

UDINE, ITALIA - 6 APRILE: L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, osserva la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Como 1907 allo Stadio Friuli il 6 aprile 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

L'intuizione Butez: da scommessa a saracinesca

Cesc Fabregas arrived at Como four years ago as a player when the club were in Serie B.



Now their coach, the former Arsenal, Barcelona and Chelsea midfielder has led them to the Champions League.



He speaks exclusively to @JamesHorncastle about the club's remarkable rise, his… pic.twitter.com/XEKRq0cUIk — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 6, 2026

Il manifesto perfetto di questa gestione tecnica ed emotiva porta il nome di Jean. Atterrato in riva al lago disenza i grandi favori della critica,si è trasformato a suon dinel portiere meno perforato del campionato italiano. Il misterha esaltato così il clamoroso impatto tattico del suo numero uno: "Cercavamo un profilo abile con i piedi. I suoi dati erano buoni, ma non eccezionali. Invece è stato una sorpresa incredibile. Ha capito in fretta il nostro modo di giocare, se gli proponiamo 4 soluzioni lui trova sempre anche la quinta migliore di quelle che gli abbiamo proposto. E' stato un acquisto fantastico".

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