Marotta e dirigenza si muovono in ottica futuro: si preparano le prime proposte per i rinnovi di Calhanoglu e Carlos Augusto
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La programmazione ai massimi livelli non si ferma mai al presente, soprattutto quando si tratta di proteggere uno spogliatoio che funziona e gestire l'equilibrio dei conti con largo anticipo. In casa Inter infatti, il lavoro della dirigenza si proietta già oltre l'orizzonte immediato, mettendo sotto la lente d'ingrandimento i contratti che andranno in scadenza al 30 giugno 2028. Tra campo e gestione economica, la società nerazzurra è pronta ad aprire le trattative per blindare i propri giocatori.
Inter, scattano le prime proposte di rinnovoSecondo quanto raccontano da Pasquale Guarro di Sky Sport, il club nerazzurro ha stilato un ordine gerarchico e temporale rigoroso per affrontare il capitolo prolungamenti. In cima alla lista delle priorità figurano due profili chiave dello scacchiere tattico: Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu. La dirigenza formalizzerà molto presto una proposta ufficiale a entrambi i giocatori, un passaggio fondamentale per capire la reale distanza tra le parti al tavolo delle trattative.
La formula per CalhanogluSe la volontà di proseguire insieme rappresenta il punto di partenza, i binari economici dovranno rispettare i criteri di sostenibilità imposti dal fondo americano. Per il regista turco dunque, l'Inter ha intenzione di presentare un'offerta con una parte fissa più bassa rispetto allo stipendio attuale. L'obiettivo della dirigenza è consentire al centrocampista di raggiungere la cifra attuale, ovvero 6,5 milioni di euro, solo ed esclusivamente attraverso l'attivazione di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra.
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La situazione di Carlos AugustoDiscorso differente e più lineare, invece, per quanto riguarda l'esterno brasiliano. Nella trattativa per Carlos Augusto, pedina preziosa per duttilità e affidabilità su tutta la corsia mancina, i nerazzurri possono infatti contare sui benefici fiscali del Decreto Crescita validi fino al 2029. Un vantaggio economico rilevante che riduce l'impatto a bilancio e consente al club di impostare il prolungamento con un margine di manovra decisamente più favorevole.
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