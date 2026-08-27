Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

L'Inter, mai come quest'anno, intende essere ambiziosa. Lo ha chiarito senza equivoci il suo presidente Giuseppe Marotta, intervenuto a margine del sorteggio della UEFA Champions League. Proprio in Europa i nerazzurri lo scorso anno si sono fermati troppo presto, eliminati dal sorprendente Bodo Glimt. Quella "macchia" può essere cancellata con un percorso migliore e più performante questa stagione.

Inter, parola al presidente: "In Champions c'è ambizione"

Non un'ossessione, ma unche può finalmente diventare realtà. La Champions League per l'Inter è questo. Pur consapevoli delle difficoltà di andare in fondo a questa competizione, i nerazzurri conoscono perfettamente la loro. Spesso, però, oltre ai mezzi tecnici, occorre limare i dettagli e anche che un pizzico di fortuna venga dalla propria parte. Chi meglio di Marotta può parlare di questa competizione, sempre sfuggita, nonostante benraggiunte tra Juventus e Inter.

COMO, ITALIA - 13 LUGLIO: Il presidente e CEO Giuseppe Marotta dell'FC Internazionale partecipa alla conferenza stampa dell'FC Internazionale in vista della stagione di Serie A 2026/2027 presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile il 13 luglio 2026 a Como, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni rilasciate ai giornalisti: "Dà sempre grande emozione l'essere qui. Nell'ultimo periodo siamo stati la squadra più presente in Champions League e stavolta ci sarà l'incrocio con Mourinho, con la possibilità di tornare al Bernabeu. Abbiamo ambizione, nessuna arroganza". Se in Italia l'Inter sembra di gran lunga la favorita per vincere ancora lo Scudetto, in Europa le avversarie sono fortissime e spietate. Lo scorso anno sono stati vinti Campionato e Coppa Italia, mentre la Champions manca dallo storico Triplete targato Mourinho del 2010. Sognare, però, non costa nulla e lo ha ribadito lo stesso Marotta.

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"In questi anni abbiamo fatto un percorso positivo,. È un sogno legato quasi sempre al. Prevedo per noi un'ottima prima fase della competizione, ma il nuovo formato non offre garanzie. È complicato e lo sarà fino all'ultimo capire chi possa accedere al turno successivo, essendoci grande imprevedibilità".