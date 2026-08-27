Pur rimanendo con i piedi ben piantati a terra, Giuseppe Marotta sa bene che l'Inter possa permettersi di sognare in grande. La Champions League non è utopia.
Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti
L'Inter, mai come quest'anno, intende essere ambiziosa. Lo ha chiarito senza equivoci il suo presidente Giuseppe Marotta, intervenuto a margine del sorteggio della UEFA Champions League. Proprio in Europa i nerazzurri lo scorso anno si sono fermati troppo presto, eliminati dal sorprendente Bodo Glimt. Quella "macchia" può essere cancellata con un percorso migliore e più performante questa stagione.
Inter, parola al presidente: "In Champions c'è ambizione"Non un'ossessione, ma un sogno che può finalmente diventare realtà. La Champions League per l'Inter è questo. Pur consapevoli delle difficoltà di andare in fondo a questa competizione, i nerazzurri conoscono perfettamente la loro forza. Spesso, però, oltre ai mezzi tecnici, occorre limare i dettagli e anche che un pizzico di fortuna venga dalla propria parte. Chi meglio di Marotta può parlare di questa competizione, sempre sfuggita, nonostante ben quattro finali raggiunte tra Juventus e Inter.
Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni rilasciate ai giornalisti: "Dà sempre grande emozione l'essere qui. Nell'ultimo periodo siamo stati la squadra più presente in Champions League e stavolta ci sarà l'incrocio con Mourinho, con la possibilità di tornare al Bernabeu. Abbiamo ambizione, nessuna arroganza". Se in Italia l'Inter sembra di gran lunga la favorita per vincere ancora lo Scudetto, in Europa le avversarie sono fortissime e spietate. Lo scorso anno sono stati vinti Campionato e Coppa Italia, mentre la Champions manca dallo storico Triplete targato Mourinho del 2010. Sognare, però, non costa nulla e lo ha ribadito lo stesso Marotta.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA