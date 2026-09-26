La nazionale esce fischiata e sconfitta all'Olimpico, ma Di Lorenzo non ci sta
Natale a Napoli, Di Lorenzo guida i compagni dai bambini del Vecchio Policlinico...
Il difensore della Nazionale italiana Giovanni Di Lorenzo predica calma e fa da chioccia ai giovani. Dopo la deludente prestazione offerta all'Olimpico di Roma, gli azzurri fanno scudo ai fischi tramite le parole di uno dei veterani dello spogliatoio. Per il capitano del Napoli, infatti, una critica così aspra alla prima giornata di Nations League, con un altro CT in panchina, è prematura.
Esordio flop del Mancini-bis, Di Lorenzo: "Siamo in difficoltà, non massacrateci"Il terzino azzurro, tra i pochi Campioni d'Europa 2021 proprio con Mancini in panchina, ha preso parola ai microfoni di Rai Sport, implorando pazienza e supporto maggiori. Di seguito, un estratto delle dichiarazioni che più stanno facendo discutere: "Ci sta che si possa sbagliare alla prima uscita, non possiamo cominciare a massacrare tutti i calciatori già da adesso. Non possiamo partire così e non fa bene alla nostra Nazionale. Siamo in difficoltà e ne potremo uscire soltanto uniti".
Di Lorenzo non ha respinto esplicitamente i fischi del pubblico, dicendo che "dobbiamo accettarli" ma ha fatto intendere come la Nazionale al momento sia ancora work in progress, nonostante gli impegni ufficiali e le risposte richieste dall'ambiente e dai tifosi. Il gruppo dei 34 giocatori convocati da Roberto Mancini, seppure puntellato da qualche giocatore con esperienza maggiore, conta tantissimi ragazzi che devono ancora farsi le ossa. All'inizio di un ciclo, pertanto, il capitano del Napoli non può accettare si parta prevenuti e impugnando un forcone, pronti a sfoderarlo alla prima occasione utile, dando fiducia a un gruppo ben amalgamato e di carattere.
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