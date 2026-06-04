All'indomani della vittoria col Lussemburgo, l'Italia perde Marco Palestra per infortunio. L'esterno ha lasciato il raduno e salterà la sfida con la Grecia
Neve a Zenica, l'Italia si allena ancora a Coverciano e rimanda la partenza
L'Italia piena di giovani, abilmente guidata dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, ha da poco esordito vincendo con un prezioso 1-0 contro il Lussemburgo, grazie alla rete vincente siglata dal talentuoso classe 2005 Pio Esposito. All'indomani del successo in amichevole, l'Italia è rientrata a Coverciano. Come da programma, nel pomeriggio tornerà a svolgere al centro tecnico federale una seduta di allenamento a porte chiuse. La preparazione atletica e tattica è ora interamente focalizzata sulla seconda uscita di questa importante parentesi internazionale, un test probante per valutare la crescita dei tanti giovani aggregati al gruppo e consolidare i meccanismi di squadra.
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L'infortunio di Palestra e la partenzaTutti i giocatori a disposizione del commissario tecnico hanno fatto rientro alla base, tranne l'uomo più chiacchierato del momento per quanto riguarda il panorama calcistico italiano, ovvero Marco Palestra. Il terzino dell'Atalanta aveva già accusato dei fastidiosi acciacchi fisici sul finire della stagione con il Cagliari. Per questo motivo, senza forzare i tempi di recupero, il ragazzo ha lasciato il raduno in accordo con il proprio club. Un vero peccato, considerando l'opportunità di accumulare ulteriore esperienza a questi livelli.
Il riposo del difensore e l'obiettivo HeraklionPalestra, adesso, starà a riposo per recuperare al meglio la condizione fisica in vista della prossima e intensa stagione sportiva, mettendo per il momento doverosamente in secondo piano le pressanti voci di mercato che lo vedono corteggiato da diverse big. La priorità assoluta per il talentuoso esterno bergamasco è infatti quella di smaltire definitivamente l'infortunio per ripresentarsi al cento per cento ai nastri di partenza del campionato.
🚨 Marco #Palestra è stato ritenuto indisponibile per il match con la Grecia e ha lasciato il raduno in accordo con il club— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 4, 2026
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Nel frattempo, il resto del gruppo azzurro non si distrae e continua a lavorare sodo. L'obiettivo è preparare nel minimo dettaglio la seconda amichevole con la Grecia in programma domenica 7 giugno a Heraklion.
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