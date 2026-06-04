L'Italia piena di giovani, abilmente guidata dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, ha da poco esordito vincendo con un prezioso 1-0 contro il Lussemburgo, grazie alla rete vincente siglata dal talentuoso classe 2005 Pio Esposito. All'indomani del successo in amichevole, l'Italia è rientrata a Coverciano. Come da programma, nel pomeriggio tornerà a svolgere al centro tecnico federale una seduta di allenamento a porte chiuse. La preparazione atletica e tattica è ora interamente focalizzata sulla seconda uscita di questa importante parentesi internazionale, un test probante per valutare la crescita dei tanti giovani aggregati al gruppo e consolidare i meccanismi di squadra.

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L'infortunio di Palestra e la partenza

Tutti ia disposizione del commissario tecnico hanno fatto rientro alla base, tranne l'uomo più chiacchierato del momento per quanto riguarda il panorama calcistico italiano, ovvero Marco. Il terzinoaveva già accusato dei fastidiosifisici sul finire della stagione con il Cagliari. Per questo motivo, senza forzare i tempi di recupero, il ragazzo ha lasciato il raduno in accordo con il proprio club. Un vero peccato, considerando l'opportunità di accumulare ulteriorea questi livelli.

CAGLIARI, ITALIA - 17 MAGGIO: Marco Palestra di Cagliari in contrasto durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Torino FC allo Stadio Sant'Elia il 17 maggio 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Il riposo del difensore e l'obiettivo Heraklion

🚨 Marco #Palestra è stato ritenuto indisponibile per il match con la Grecia e ha lasciato il raduno in accordo con il club

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, adesso, starà a riposo per recuperare al meglio lain vista della prossima e intensasportiva, mettendo per il momento doverosamente in secondo piano le pressanti voci diche lo vedono corteggiato da diverse big. La priorità assoluta per il talentuoso esterno bergamasco è infatti quella di smaltire definitivamenteper ripresentarsi al cento per cento ai nastri di partenza del

Nel frattempo, il resto del gruppo azzurro non si distrae e continua a lavorare sodo. L'obiettivo è preparare nel minimo dettaglio la seconda amichevole con la Grecia in programma domenica 7 giugno a Heraklion.

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