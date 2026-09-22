Il 19 settembre Sandro Mazzola ci ha lasciati all'età di 83 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia, e la FIGC ha giustamente disposto un minuto di raccoglimento prima di tutte le gare della quinta giornata di Serie A. Non tutti hanno rispettato questo momento, in particolare una buona parte dei tifosi della Juventus, principalmente in Curva Sud, che si sono voltati di spalle prima della partita contro l'Atalanta. Per questo fatto si è scatenata una grande polemica anche sui social, in cui la maggioranza di cui anche molti tifosi juventini, ha profondamente condannato il gesto di una parte della curva bianconera.

La decisione del Giudice Sportivo

Ovviamente la giustizia è intervenuta per punire questi gesti che non hanno a niente a che fare con la rivalità sportiva,. Solo un'ammenda anche a causa della presa di posizione istantanea della società bianconera , che ha immediatamentedai gesti dei propri tifosi, dissociandosi completamente dai fatti di domenica.

TORINO, ITALIA - 20 SETTEMBRE: un minuto di silenzio per Sandro Mazzola durante la partita di Serie A tra Juventus e Atalanta BC all'Allianz Stadium il 20 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Nel comunicato ufficiale è stata resa nota la sanzione definitiva nei confronti della Juventus, legata al comportamento di una parte dei tifosi bianconeri durante il minuto di silenzio osservato in memoria di Mazzola: "Ammenda di 10mila euro alla società Juventus per non avere, un numero esiguo in percentuale dei sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1° anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.".

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Continua poi spiegando il motivo della decisione di punire solamente con un'ammenda: "Sanzione attenuatarispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".

Un episodio simile si è verificato anche all'inizio di quest'anno, quando Bologna e Lecce sono state sanzionate con un'ammenda di 5.000 euro per non aver avuto rispetto del minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso, ex presidente della Fiorentina.