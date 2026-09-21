La grande serata della Juventus, l'ultima prima della lunga sosta di settembre, conclusa con una convincente vittoria sull'Atalanta di Sarri, è stata purtroppo macchiata dal deplorevole gesto di una parte dei tifosi bianconeri. In occasione del minuto di silenzio per onorare la scomparsa di un grande campione come Sandro Mazzola, deceduto dopo una lunga malattia all'età di 83 anni, una parte della Curva Sud dell'Allianz Stadium, soprattutto i settori centrali di primo e secondo anello, ha deciso di voltare le spalle al campo, intonando anche cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e la famiglia Agnelli, non rispettando il minuto di raccoglimento per la compianta leggenda nerazzurra.

La Juventus prende le distanze dal gesto dei tifosi

A poche ore dall'accaduto, il club bianconero ha deciso di prendere le distanze dal gesto di una parte dei tifosi scrivendo: "

Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio".

La Juventus ha poi chiuso la nota ufficiale sottolineando: "Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori". Il gesto ha scatenato tantissime polemiche sui social, con numerosi appassionati e tifosi juventini che hanno pesantemente criticato il gesto di alcuni ultras. Per dovere di cronaca, va anche precisato che durante il minuto di raccoglimento per Mazzola, il resto dell'Allianz Stadium ha deciso di applaudire alla memoria del compianto calciatore.

Una serata positiva macchiata da un brutto gesto

Il deplorevole episodio della Curva nei confronti di Mazzola ha macchiato quello che è stato un grande pomeriggio di calcio all'Allianz Stadium. Gli uomini diavevano bisogno di rialzare la testa dopo il pesante ko rimediato ae la tanto criticata fase difensiva contro il Sassuolo, ieri, ha risposto presente.

TORINO, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Gleison Bremer della Juventus esulta dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Juventus e Atalanta BC all'Allianz Stadium, il 20 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Grazie prima al gol di Francisco Conceiçao nel primo tempo, frutto di un ottimo cross dalla sinistra di Celik, e al colpo di testa di Bremer, dagli sviluppi di un calcio d'angolo alla ripresa, la Juventus supera l'Atalanta di Maurizio Sarri andando alla lunga sosta di settembre a -3 dal treno di testa composto da Inter, Roma e Lazio, il quale, al momento, guida il vertice della classifica.