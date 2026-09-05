Juventus, tutti pazzi per Vicario: super prestazione e complimenti dei tifosi

Al Comunale di Torino si affrontarono Boniperti, Charles e Sívori da una parte, Liedholm, Schiaffino e Altafini dall’altra. A decidere la partita fu una doppietta di Ernesto Grillo.

Torino, 16 novembre 1958. La Juventus è campione d’Italia in carica e può affidarsi a un attacco composto da Giampiero Boniperti, John Charles e Omar Sívori, mentre il Milan risponde con una squadra altrettanto ricca di talento, nella quale giocano Nils Liedholm, Juan Alberto Schiaffino, José Altafini ed Ernesto Grillo. Sul campo del Comunale si incontrano alcuni dei calciatori più importanti dell’epoca, destinati a dare vita a una partita che ancora oggi occupa un posto particolare nella storia della sfida.

Nove minuti per il triplo vantaggio del Milan

Il risultato cambia al 24’, quando Grillo realizza il primo gol dell’incontro; al 30’ arriva il raddoppio di Galli, poi bastano altri tre minuti ad Altafini per firmare lo 0-3. Il Milan costruisce così il triplo vantaggio nell’arco di appena nove minuti, ma prima dell’intervallo la Juventus accorcia le distanze con Boniperti, che al 39’ supera Lorenzo Buffon su calcio di punizione e manda le squadre negli spogliatoi sull’1-3.

Il portiere italiano Lorenzo Buffon fa un salvataggio durante l'allenamento a Highbury per una partita contro l'Inghilterra il giorno successivo, Londra, 5 maggio 1959. (Foto di Douglas Miller/Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Le due formazioni riflettono bene il calcio di quegli anni e riuniscono giocatori provenienti da storie molto diverse: nella Juventus ci sono l’esperienza di Boniperti, il talento argentino di Sívori e la forza del gallese Charles, mentre il Milan può contare sulla regia dello svedese Liedholm, sulla qualità dell’uruguaiano Schiaffino e sui gol del giovane Altafini, arrivato in Italia dopo aver vinto il Mondiale del 1958 con il Brasile.

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La rimonta della Juventus

Nella ripresa la Juventus riduce ancora lo svantaggio grazie a Giuseppe Corradi, autore del 2-3 al 62’, ma la nuova risposta rossonera arriva quattro minuti più tardi con Altafini, che segna il suo secondo gol della partita e porta il Milan sul 2-4. La sequenza delle reti non si interrompe e al 73’ John Charles firma il 3-4, prima che Sívori, all’87’, completi la rimonta bianconera realizzando il gol del 4-4. La Juventus, sotto di tre reti nel primo tempo e nuovamente distante due gol dopo la doppietta di Altafini, raggiunge così il Milan a pochi minuti dalla fine.

ITALIA 1958 - John Charles della Juventus e Omar Sivori della Juventus (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)

Grillo decide la partita al 91’

Il 4-4 dura soltanto quattro minuti perché al 91’ Grillo segna ancora, supera Mattrel e fissa il risultato sul definitivo 4-5. Dopo aver aperto le marcature al 24’, è ancora l’attaccante argentino a trovare la rete che chiude la partita, completando la propria doppietta e consegnando la vittoria al Milan.

Il successo di Torino sarà una delle tappe del campionato che porterà i rossoneri alla conquista del settimo scudetto della loro storia davanti a Fiorentina, Inter e Juventus. La squadra allenata da Luigi Bonizzoni, con Gipo Viani nel ruolo di direttore tecnico, terminerà la stagione con 84 gol realizzati, mentre Altafini sarà il suo miglior marcatore con 28 reti.

Torino, Campo Combi. Il calciatore italiano Giampiero Boniperti che si allena alla Juventus nella stagione 1951-52 (Foto di: HUM Images/Universal Images Group via Getty Images)

Della partita disputata al Comunale rimane soprattutto quel 4-5, una successione di nove reti racchiuse tra il 24’ e il 91’. Quasi settant’anni dopo, è ancora sufficiente leggere il tabellino per capire perché Juventus-Milan del 1958 meriti di essere raccontata di nuovo.