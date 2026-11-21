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La motivazione di Davide Nicola

Alla vigilia della dodicesima giornata di Serie A contro la Juventus, in programma domenica 22 novembre alle ore 12:30 all'Allianz Stadium di Torino, l'allenatore del Venezia Davide Nicola fa il punto sul percorso della squadra durante la pausa per le nazionali in conferenza stampa. Il tecnico arancioneroverde spiega come lo stop abbia permesso allo staff di analizzare l'ultimo ciclo di gare e di impostare una doppia linea di crescita sul campo: "La sosta ci è stata utile per fare una valutazione generale sulle cinque partite che abbiamo disputato e quindi abbiamo diviso il lavoro in due direzioni, la prima legata ai comportamenti e alle attitudini in campo, la seconda al discorso dell'ambizione che per il campionato che dobbiamo fare noi deve essere legata al pragmatismo. Dobbiamo fortificare la nostra identità, desiderando attraverso il lavoro di poter essere competitivi contro chiunque".

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