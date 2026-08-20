Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

Ivan Juric presenta la difficile sfida inaugurale del Monza contro l'Inter allo stadio Meazza di San Siro. Il tecnico lancia subito un chiaro allarme sulle condizioni attuali della sua rosa: "Siamo in grande emergenza in questo momento per infortuni e per il mercato che stiamo facendo". L'allenatore conferma l'assenza di pedine fondamentali come Pessina e Akinsanmiro, oltre al nuovo arrivo Tourè che deve ancora trovare la forma migliore. Nonostante le enormi difficoltà, il mister spende parole al miele per la squadra avversaria, guidata in panchina da Cristian Chivu: "È di un altro pianeta, giocano così da anni. I concetti sono sempre gli stessi ed è la miglior squadra d'Italia".

"Non andiamo per difenderci": la tattica coraggiosa e i nuovi arrivi

Il condottiero brianzolo rifiuta totalmente l'idea di impostare una partitacontro i campioni d'Italia.detta la linea tattica e promette battaglia a viso aperto: "Non voglio andare a San Siro solo per difendermi, sicuramente soffriremo, ma mi piace andare a provarci". L'allenatore valuta uno schieramento difensivo, a tre o a quattro, sottolineando la fortedi non abbassare troppo ilper non subire costantemente gli attacchi avversari. Sul fronte delin entrata, il tecnico esprime grandeper i giovani acquistati dalla società: "Sono contento dei nuovi, sono profili che cercavamo. Hanno poca esperienza, ma possono crescere tanto".

MONZA, ITALIA - 14 AGOSTO: Ivan Juric, allenatore dell'AC Monza, reagisce durante la partita del primo turno di Coppa Italia tra AC Monza e US Avellino allo stadio Brianteo, il 14 agosto 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

"Proviamo a salvarci": il silenzio su Massolin e Asllani e l'appello ai tifosi

provano a stuzzicare l'allenatore sui possibili obiettivi di mercato provenienti proprio dalle fila nerazzurre, nominando talenti come. Il mister chiude immediatamente la porta alle indiscrezioni e taglia corto con un secco: "Non ne parlo".preferisce concentrare tutte le energie della squadrastagionale e lancia un messaggio appassionato all'intera piazza: "Ai tifosi dico di stare tutti molto uniti e provare a salvarci". Il tecnico conclude latracciando una rotta ambiziosa per il futuro del club: "Voglio un cambio di mentalità. Vogliamo aprire una strada bellissima".