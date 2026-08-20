Ivan Juric presenta la difficile trasferta del Monza contro l'Inter. Il tecnico fa la conta degli assenti, esalta la squadra avversaria e suona la carica per la salvezza
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Ivan Juric presenta la difficile sfida inaugurale del Monza contro l'Inter allo stadio Meazza di San Siro. Il tecnico lancia subito un chiaro allarme sulle condizioni attuali della sua rosa: "Siamo in grande emergenza in questo momento per infortuni e per il mercato che stiamo facendo". L'allenatore conferma l'assenza di pedine fondamentali come Pessina e Akinsanmiro, oltre al nuovo arrivo Tourè che deve ancora trovare la forma migliore. Nonostante le enormi difficoltà, il mister spende parole al miele per la squadra avversaria, guidata in panchina da Cristian Chivu: "È di un altro pianeta, giocano così da anni. I concetti sono sempre gli stessi ed è la miglior squadra d'Italia".
"Non andiamo per difenderci": la tattica coraggiosa e i nuovi arriviIl condottiero brianzolo rifiuta totalmente l'idea di impostare una partita remissiva contro i campioni d'Italia. Juric detta la linea tattica e promette battaglia a viso aperto: "Non voglio andare a San Siro solo per difendermi, sicuramente soffriremo, ma mi piace andare a provarci". L'allenatore valuta uno schieramento difensivo flessibile, a tre o a quattro, sottolineando la forte volontà di non abbassare troppo il baricentro per non subire costantemente gli attacchi avversari. Sul fronte del calciomercato in entrata, il tecnico esprime grande soddisfazione per i giovani acquistati dalla società: "Sono contento dei nuovi, sono profili che cercavamo. Hanno poca esperienza, ma possono crescere tanto".
"Proviamo a salvarci": il silenzio su Massolin e Asllani e l'appello ai tifosiI giornalisti provano a stuzzicare l'allenatore sui possibili obiettivi di mercato provenienti proprio dalle fila nerazzurre, nominando talenti come Massolin e Asllani. Il mister chiude immediatamente la porta alle indiscrezioni e taglia corto con un secco: "Non ne parlo". Juric preferisce concentrare tutte le energie della squadra sull'obiettivo stagionale e lancia un messaggio appassionato all'intera piazza: "Ai tifosi dico di stare tutti molto uniti e provare a salvarci". Il tecnico conclude la conferenza stampa tracciando una rotta ambiziosa per il futuro del club: "Voglio un cambio di mentalità. Vogliamo aprire una strada bellissima".
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