Un'ottima Lazio e un pessimo Milan nel primo tempo, poi i rossoneri si svegliano e i biancocelesti calano nella ripresa. I gol di Cancellieri e Noslin illudono la formazione di Gattuso dopo 45 minuti di totale controllo. Ruben Amorim riesce a cambiare marcia con le sostituzioni a inizio ripresa e, grazie all'estro di Pulisic e ad un ispiratissimo Moreira, riprende in mano la gara. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico.

Lazio-Milan, il primo tempo

In uno Stadio Olimpico che sembra casa dei rossoneri per una sera, data l'assenza quasi totale dei tifosi biancocelesti, è il Milan a partire subito forte e ad avere la prima occasione del match con un colpo di testa di. La Lazio non si fa intimorire, e, anzi, reagisce. Taylor imbuca per, che mette il pallone sul destro e calcia, ma trova la risposta di Maignan. La squadra di Amorim concede troppi spazi e gli uomini di Gattuso ne approfittano al 9'.

ROMA, ITALIA - 12 SETTEMBRE: Matteo Cancellieri della SS Lazio esulta dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra SS Lazio e AC Milan allo Stadio Olimpico, il 12 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Biancocelesti padroni del campo, poco dopo ancora pericolosi con una spettacolare triangolazione tra Noslin, Frattesi e Zaccagni, che trova una grande risposta in uscita bassa di Maignan. Ancora al 27' ci prova Frattesi, con un diagonale mancino di poco largo. Al 37' si fa vedere anche il Milan con un'iniziativa di Pavlovic, che si sgancia dalla difesa e va a colpire di testa: palla alta. Al 39' però punisce ancora la Lazio con la stessa trama ma con altri interpreti. Taylor dal fondo serve il taglio di Noslin, sempre su Estupinan; la palla prima sbatte sulla traversa, poi è lo stesso attaccante biancoceleste che da terra riesce a correggere in rete: 2-0 all'Olimpico. In chiusura di primo tempo occasione per Gila, che da pochi passi non trova il gol dell'ex.

Lazio-Milan, il secondo tempo

Triplo cambio per Amorim a inizio ripresa, che prova ad invertire la rotta inserendo Musah, Moreira e Pulisic. Rossoneri pericolosi in due occasioni al 55', prima concon un sinistro rimpallato e poi con un colpo di testa disul quale si distende Mandas. Due minuti dopo ci prova, con una conclusione di destro sul primo palo che trova ancora i guantoni di Mandas.

La Lazio abbassa i ritmi, il Milan alza il pressing e al 65' arriva il gol che - paradossalmente - tutto l'Olimpico aspettava. Pulisic apre il campo con un tacco, prosegue la sua corsa e serve sull'altro lato Moreira, che a volo da posizione defilata trova il gol che accorcia le distanze. Il vento è decisamente cambiato e dopo 30 secondi è ancora Moreira a trovare il gol con un sinistro radente dal limite dell'area che va diritto all'angolino. In un minuto, è 2-2 all'Olimpico.

ROMA, ITALIA - 12 SETTEMBRE: Diego Moreira del Milan esulta dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Milan allo Stadio Olimpico, il 12 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Al 77' altra grande chance per il Milan con Cissé, che entra in area dalla sinistra e calcia sul secondo palo, ma il pallone non gira abbastanza ed esce di poco. I rossoneri la vogliono vincere e pochi minuti dopo ci provano ancora con Moreira, che servito da Pulisic conclude sull'esterno della rete. L'assalto finale della squadra di Amorim non riesce a portare in dono il gol vittoria. Dopo 4 minuti di recupero cala il sipario sulla sfida dell'Olimpico, che si conclude con uno spettacolare 2-2.